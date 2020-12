Una montagnetta di registratori di cassa al centro della piazza, manichini svestiti e grucce vuote appese. Poi le buste dei vari negozi delle vie del centro (perlopiù), cartelloni: "Non siamo fantasmi", "Ricordatevi che siamo tutti fratelli", #abbandonati, #dimenticati, #delusi, "Siamo nudi".

Dubbi, paura ed incertezza sul futuro sono gli stati d'animo di tutti i commercianti che stamattina si sono riuniti in piazza Catuma per il flash mob silenzioso organizzato dalla Confesercenti e dal comitato vie del Centro, per chiedere al Governo centrale maggiore attenzione nei confronti della categoria fortemente penalizzata dai DPCM in questa fase di emergenza sanitaria da covid19.

Chiedono contributi a fondo perduto, condono tombale sui versamenti tributari e contributivi, sospensione di mutui e leasing bancari e prosecuzione della cassa integrazione fino a tutto il 2021.

Mentre il commercio on line fa numeri, soprattutto i colossi stranieri, i piccoli negozi soffrono e si indebitano. La manifestazione odierna è anche con la precisa volontà di sensibilizzare l'intera cittadinanza a fare acquisti presso i negozi andriesi per supportare l'economia locale.

I commercianti, inoltre, dopo una prima fase di sperimentazione della chiusura serale alle ore 19, chiedono di rimodulare gli orari, qualora ve ne fosse l'esigenza a seguito di disposizioni governative e sindacali, garantendo l'apertura pomeridiana alle ore 16 e quindi la chiusura alle ore 20. Quest'ora in più garantirebbe forse una maggior attenzione agli acquisti serali dal momento che il coprifuoco è stabilito alle ore 22.

Nel video le interviste a Tommy Leonetti e Mario Landriscina (presidente Confesercenti Andria e presidente Confesercenti Bat); l'intervento dell'ass. alle attività Produttive, Cesareo Troia, e dei commercianti Gerardo Amato, Giuseppe Griner e Riccardo Rutigliano.