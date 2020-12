Scompare don Vito Ieva, «uomo del dialogo e della battuta arguta»

Scompare una colonna della comunità ecclesiale andriese: dopo tante sofferenze, si è spento don Vito Ieva, storico parroco del Sacro Cuore di Gesù.

I funerali saranno celebrati, presso la Chiesa Cattedrale di Andria, domani giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 10:30 e saranno presieduti dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.

La salma sosterà mercoledì 2 dicembre 2020 presso la chiesa S. Cuore di Gesù sino a domani 3 dicembre 2020 quando saranno celebrati i funerali alle ore 10:30 nella chiesa cattedrale di Andria.



Don Vito è nato nel 1940 ed è stato ordinato sacerdote il 28 giugno del 1961.

Ha svolto il suo ministero di parroco nelle Comunità parrocchiali: Cuore Immacolato di Maria dal 1977 al 1978; SS. Annunziata dal 1984 al 1994 e Sacro Cuore di Gesù dal 1994 al 2009.

Don Vito, inoltre, ha ricoperto diversi incarichi diocesani.

Così lo ricorda la comunità parrocchiale dalla sua pagina social: «Ciao don Vito, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Sei nato nel mezzo del “secolo breve”, tempo di lotte e di muri, con la guerra appena iniziata e l’Europa che stava per essere divisa.



Hai creduto fermamente al grande rinnovamento della Chiesa, con il Concilio come faro del tuo ministero e del tuo modo libero e seriamente impegnato di intendere il ministero presbiterale come servizio all’educazione delle coscienze di laici e laiche adulti nella fede. Hai creduto al valore della cultura non come sfoggio e arroganza per pochi, ma come servizio all’evangelizzazione. Hai amato il Santo Popolo fedele di Dio, servendolo fino a consumarti per la gente, per tutti, senza riserve. Hai attraversato la prova della sofferenza, senza mai stancarti, senza un lamento ma con una grande dignità e voglia di vivere. Anche dopo le prime cadute, hai fatto di tutto per rialzarti. E anche quando il tuo corpo ti ha inchiodato ad una sedia, la tua mente ha continuato a viaggiare, percorrendo sempre la via dell’incontro, del dialogo, della relazione. Ti ricorderemo sempre così, uomo del dialogo, della battuta arguta, della fede pensata e pensosa, dell’ironia e della umanità pienamente realizzata nella fedeltà al Vangelo.

La tua comunità parrocchiale, grata e fiduciosa nell’averti come intercessore.

Ciao, don Vito».