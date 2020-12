Coronavirus, l'allarme: «Calano le donazioni di sangue. Serve soprattutto il gruppo zero negativo»

L’epidemia di SARS Covid 2 ha aggredito, ed in misura considerevole, anche il mondo della donazione di sangue con una riduzione marcata delle donazioni. La carenza di tutti i gruppi sanguigni sta diventando insostenibile per quanto riguarda in particolare il gruppo zero negativo.

Si invitano pertanto tutti i donatori con questo gruppo sanguigno a recarsi quanto prima in ospedale al fine di consentire le cure adeguate, spesso salvavita, ai pazienti ricoverati poiché tutte le altre malattie stanno continuando a colpire come sempre.