Scuola, non cambia nulla: Emiliano ha firmato la proroga dell'ordinanza

Come già anticipato nella serata di ieri, il presidente Emiliano ha firmato nella notte la nuova ordinanza che, di fatto, proroga quanto già stabilito nel provvedimento numero 413 del 6 novembre scorso. Le istituzioni scolastiche del ciclo primario, cioè elementari e medie, devono quindi garantire non solo le attività didattiche in presenza, ma anche in did (didattica digitale integrata) per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente.

Le disposizioni sono valide da oggi fino al 23 dicembre. Nel dettaglio, l'ordinanza firmata oggi dispone che: