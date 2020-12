Coronavirus, da oggi la Puglia è zona gialla. Ma i dati non sono da zona rossa?

Da oggi la nostra regione entra in zona gialla. Il provvedimento del Ministro Speranza è stato firmato nel giorno in cui la Puglia ha raggiunto un primato (negativo) nazionale, ovvero 72 morti per il Coronavirus. Dato mai registrato prima.

Per non parlare del numero dei positivi che non tende a diminuire anche a fronte della riduzione di tamponi effettuati, superando di gran lunga il dato nazionale.

Una situazione, insomma, che tutto avrebbe fatto immaginare, tranne che ricevere un “premio”, quello della zona gialla di cui non si sentiva l’esigenza.

Se in zona arancione, con tutte le restrizioni del caso, cosa accadrà ora che si è provveduto ad allentarle?

A ciò si aggiunge anche il problema dell’esodo natalizio di quanti si trovano fuori per le più svariate ragioni e che verranno, nonostante tutto, a trascorrere le vacanze in famiglia.

Solo dopo ci si è accorti che si stava creando un’emergenza nell’emergenza, con circa 30mila rientri, e come soluzione si è proposto, oltre al solito senso di responsabilità (quale?), un’autosegnalazione.

Una toppa peggio del buco.

Eppure, nei giorni scorsi i sindaci della Bat (che, con la provincia di Foggia sono le più colpite) avevano manifestato preoccupazione sull’attuale situazione e sulle conseguenze dell’allentamento delle misure.

Davvero si può decidere sulla vita delle persone sulla base di 21 fattori senza tenere in considerazione la reale situazione dei singoli territori? Se il governatore si era spinto a chiedere la zona rossa per la nostra provincia, come mai ora tutto sembra essere passato?

Nulla di ciò ci è dato sapere, però una cosa è certa, sui piatti della bilancia che vede economia da un lato e salute dall’altro si sta prediligendo il primo a discapito del secondo.

I risultati dei tanti richiami ai sensi di responsabilità di queste settimane sono sotto gli occhi di tutti, per cui non ci vuole tanto a immaginare cosa accadrà durante le festività, soprattutto in quei giorni in cui si era abituati a “fare baldoria” per strada.

Il dado ormai è tratto, ora non resta che affidarci al fato e sperare che i tanti cittadini che hanno violato qualsiasi restrizione in zona arancione possano, anche in minima parte, comprendere la gravità della situazione e correggere i propri comportamenti perché l’economia o un cenone in famiglia si recuperano, la vita di chi non ce la fa a vincere contro il virus, no.