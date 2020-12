Il vento sferza ormai da ieri sera la nostra città, portando con sé alcuni danni, per fortuna non gravi al momento: in mattinata infatti sono state parzialmente divelte le insegne di alcuni esercizi commerciali in centro, tra piazza Imbriani e via Alcide De Gasperi, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Da alcuni palazzi, inoltre, sono caduti calcinacci ma senza provocare disagi eccessivi. Infine questa mattina presto è caduto un albero nei pressi della strada tangenziale: intervenuti anche gli Agenti della Polizia di Stato per dirigere il traffico, in particolare degli agricoltori impegnati nella raccolta delle olive.