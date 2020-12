Andria piange l'ennesima vittima del Covid. Addio, maestra Lella

«Raffaella ha dato molto e direi tantissimo al nostro territorio e alla nostra parrocchia, sia come maestra della scuola Imperatore Federico II di Andria, sia come consigliera per le commedie realizzate e portate in scena dalla nostra parrocchia San Riccardo. Adesso, cara Lellona, goditi il riposo nel santo paradiso...e soprattutto ridi a crepapelle e di gusto per le fesserie che noi quaggiù continueremo a fare!».

La notizia ha lasciato tutti impietriti: don Michelangelo Tondolo, attraverso i social, ha annunciato la scomparsa di una persona buona, gentile, altruista. Il Covid ha falciato l'ennesima vittima: una donna, una maestra che aveva fatto dell'allegria la sua bandiera, che da sempre si era spesa nel mondo associativo, nelle parrocchie di Santa Maria Vetere e di San Riccardo, nell'Azione Cattolica, per bambini e ragazzi.

Si allunga dunque la triste lista delle vite spente dal mostro con cui tutti ci stiamo trovando a fare i conti, proprio nel giorno in cui formalmente si allentano le misure di restrizione. Ma il nostro appello è sempre valido: il rispetto delle regole può salvare vite, il menefreghismo invece causerà altre morti, altri lutti.

Domani pomeriggio ci sarà il rito di benedizione della salma alle 16.30 circa all'ingresso principale del cimitero, riservato solo ai familiari stretti.