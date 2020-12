Coronavirus, la speranza nel dolore per «dare voce al silenzio in cui lavorano nella Rianimazione»

Esistono storie che lasciano basiti, storie in cui si intrecciano tante esperienze che danno ancora più forza a persone provate dalla sofferenza. È il caso di Angela, una donna andriese dalla tempra tenace, che dopo aver sconfitto un tumore è riuscita a sconfiggere anche il coronavirus.

Giorni difficili, quelli trascorsi a combattere contro la fame d’aria e la cecità, che non ha “oscurato” però la grande umanità con cui gli operatori sanitari del reparto di rianimazione dell’ospedale di Bisceglie hanno curato Angela fino alle sue dimissioni e al ritorno a casa. È proprio a questi operatori che Angela ha voluto rivolgere parole di encomio in una lettera inviata al direttore generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne.



«Siamo assuefatti da notizie di malasanità solo perché fanno scalpore: vorrei invertire la rotta con questa lettera di ringraziamento a tutto lo staff del Reparto di Rianimazione COVID 19 delll’Ospedale di Bisceglie dove sono stata ricoverata per dieci giorni. La mia personale esperienza, pur estremamente difficile - il virus ha infierito su un corpo già provato da un tumore per fortuna debellato e dall’handicap della cecità - è stata significativa. Qui si entra debilitati nel fisico e con fame d’aria, come ormai si dice. Questo è ciò che si vede, ciò che dicono le macchine a cui siamo attaccati. Ma dentro di noi, ciò che più ci consuma è la paura, lo smarrimento di ritrovarci soli, di essere solo corpi inermi.





Ebbene, io vorrei con questa mia, fare notizia, dare voce al silenzio con cui ogni giorno uomini e donne di questo reparto, dall’impeccabile responsabile dott. Paccione, agli efficienti, instancabili e premurosi medici, infermieri e operatori sanitari, si prendono cura dei pazienti, unendo alla grande professionalità un sorriso (nonostante stress, stanchezza e mille difficoltà), uno sguardo dolce, una parola d’incoraggiamento che per i ricoverati risuonano come affettuose carezze. Perché questa malattia si combatte senz’altro con la medicina ma anche vincendo la paura con quella bella e confortante sensazione di essere in buone e amorevoli mani.





La vera notizia è che la mia testimonianza non è un singolo caso ma la silenziosa normalità che mi piacerebbe facesse tanto rumore. Un rumore garbato che vorrei arrivasse a tutta la direzione sanitaria della ASL BAT perché sia motivo di orgoglio e all’intera comunità per infondere coraggio, per non lasciare che le notizie di malasanità, molto spesso in primissimo piano, cancellino la speranza».