Ristori area arancione, il 5% del fatturato del solo mese di dicembre 2019?

«Il 5% del volume d’affari del 2019. A tanto ammonterà il ristoro per i pubblici esercizi che rientrano nella zona arancione della Puglia, ovvero i 20 Comuni indicati nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il 7 dicembre scorso». Era questo in sintesi il risultato raggiunto durante l'incontro promosso dal consigliere regionale Filippo Caracciolo, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale, a cui aveva partecipato il capo di gabinetto del Presidente, Michele Emiliano, Claudio Michele Stefanazzi e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti tra i quali il vice presidente nazionale della Confcommercio Alessandro Ambrosi e il direttore della Confcommercio Bari-Bat Leo Carriera.

Una decisione che, seppur scontentava numerosi rappresentanti della categoria dei ristoratori, sembrava un risultato raggiunto e certo fino a stamattina quando messaggi nei vari gruppi social delle categorie interessate avrebbero parlato di rettifica del risultato: il famoso 5% sarebbe relativo al solo mese di dicembre 2019 e non all'intera annualità.

Una "mancetta" per molti ristoratori che, evidentemente incavolati, attendono ora smentite o conferme istituzionali.