L’asino nido SS Trinità attende l’accreditamento: pratica ferma da quasi 5 mesi negli uffici comunal

In tempi di crisi, e considerata l’opportunità che viene data in tutta Italia alle famiglie di usufruire del nido, sembrerebbe un controsenso ostacolare le porcedure burocratiche che possano mettere le famiglie in condizione di chiedere rimborso all’Inps eppure avviene così, secondo quanto denunciato da don Peppino Buonomo in una lettera che condivide con la nostra redazione. Da qausi 5 mesi il gestore della Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale SS. Trinità attende l’accreditamento per l’asilo nido, pratica che deve passare per il Comune di Andria, ma che di fatto è arenata negli uffici senza che sia stato comunicato l’eventuale motivo ostativo:

«Sono qui per raccontare e denunciare, in un certo qual modo, la inefficienza di alcuni uffici comunali del nostro Comune. Il 28 luglio 2020 inviai, via PEC, al SUAP del Comune di Andria la pratica di apertura dell’asilo-nido, come un ulteriore servizio che la Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria rende alle famiglie del territorio da molti anni - commenta don Peppino Buonomo -.

Il 14 settembre u.s. inviai un sollecito, tramite PEC, all’allora Commissario Prefettizio, dott. Tufariello, senza alcuna risposta. Dopo ripetuti solleciti telefonici con la nuova Responsabile del suddetto Ufficio, a tutt’oggi non ho ricevuto alcun riscontro scritto. Nel frattempo abbiamo saputo che la nuova Responsabile dell’Ufficio, subentrata alla precedente, inesperta della procedura della pratica (perché per mesi ha sostenuto che la pratica fosse stata respinta dal sistema, successivamente, che era carente di tutti i documenti ed informazioni previsti dall’art. 39 del RR. 4/2007 e ss.mm.ii., poi che non poteva procedere in quanto la struttura non era accreditata a Puglia Sanità), non era neanche accreditata presso la Regione Puglia per adempiere tale provvedimento, perché il Dirigente del Settore non aveva ancora provveduto a ultimare il passaggio dal precedente funzionario al nuovo. Mi chiedo: come è possibile tutto questo? Muore un Papa e dopo pochi giorni se ne fa un altro con tutti i poteri annessi per svolgere il ministero petrino, mentre cambia un funzionario e non si porta a termine l’intera procedura per l’adempimento delle sue funzioni?

A tutt’oggi questo modo di fare, oltre che dannoso per noi e per altri che hanno necessità di intraprendere un’attività lavorativa, è inaccettabile perché indice di disservizio, superficialità ed inesperienza da parte degli uffici preposti (tanto per chi occupa il posto comunale, lo stipendio alla fine del mese è assicurato!). In una struttura privata questo modo di procedere sarebbe stato motivo di licenziamento, perché non produttivo!

La cosa è ulteriormente inaccettabile perché fatta da un ufficio preposto allo sviluppo produttivo della città che, oltre che impattare sull’effettivo inizio della nostra attività, rende un grave disservizio alle famiglie dei minori, perché, senza l’accreditamento a Puglia Sociale, non possono accedere al bonus INPS e, quindi, la retta è tutta a carico delle stesse famiglie, motivo per cui, oltre ad accusarci di averle prese in giro, minacciano il ritiro dei bambini.

Vorrei sottolineare, altresì, che allo stato attuale sono stati sostenuti costi di struttura, arredi e sussidi ed è stato consolidato un indebitamento senza precedenti che sicuramente porterà al licenziamento del personale dipendente e chiusura dell’attività se non si riuscirà ad ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione al Registro Regionale in tempi brevi.

L’attuale amministrazione, fin dall’inizio del suo insediamento, è stata informata di tale disservizio, ma non riesce ancora a venirne fuori.

Ho deciso di scrivere questa lettera perché ho aspettato già troppo tempo ed anche la pazienza ha un limite - conclude don Peppino Buonomo -. Sono trascorsi quasi cinque mesi dalla presentazione della pratica, quanto altro tempo dovremo aspettare per il riconoscimento di un diritto che ci spetta? La domanda per l’accesso al bonus INPS va inoltrata dalle famiglie entro la fine dell’anno corrente e ne restano ancora pochi giorni. Quanto altro tempo dobbiamo aspettare? È veramente inaccettabile questo modo di fare. Temo proprio che il nostro Comune con questi funzionari ed impiegati farà molta fatica a riprendersi. Ai posteri l’ardua sentenza!»