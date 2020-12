Auto si ribalta sulla strada provinciale 231 a pochi chilometri dallo svincolo della tangenziale di Andria. Un uomo, 22enne di Bitonto, alla guida di una Ford Fiesta è stato trasferito in codice rosso al Bonomo.

È accaduto stamane a circa due chilometri dalla tangenziale in direzione Corato-Andria. In via di accertamento le cause dell'incidente.

Sul posto una pattuglia del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico particolarmente intenso in prima mattinata.