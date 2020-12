Cinghiale a spasso in via Sgarantiello. Il video

Ha spopolato nelle chat whatsapp e sui social il video del cinghiale “a spasso” in via Sgarantiello, in zona Santa Lucia, ieri sera, forse alla ricerca di cibo.

Purtroppo questo non è un caso isolato ma si contano ormai diversi avvistamenti simili, soprattutto nei quartieri estremamente periferici (vedasi San Valentino, Monticelli e sulla via di Castel del Monte).

Numerosi sono anche gli incidenti stradali che avvengono sulle strade provinciali e statali. Da sottolineare come il fenomeno non è più circoscritto alle sole campagne ma interessa sempre più le nostre città: e non vogliamo pensare a cosa potrebbe accadere alle persone se questi animali si spingessero più all’interno della polis.

Nel caso specifico di via Sgarantiello, la strada sbocca in via Togliatti, una delle arterie più trafficate di Andria: e se i cinghiali avessero provocato un incidente a catena arrivando nei pressi della rotonda del cimitero?

La "questione cinghiali" che per molti degli addetti ai lavori non rappresenta un'emergenza, va comunque affrontata seriamente onde evitare che lo diventi prima o poi.