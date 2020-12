Coronavirus, 791 positivi su 7495 tamponi eseguiti. Nella Bat 82 nuovi casi

Sono stati registrati 23 decessi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione