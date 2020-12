Festività natalizie, la Sindaca dispone restrizioni dal 22 dicembre al 6 gennaio

In vista delle festività natalizie e fino al 6 gennaio la Sindaca ha adottato una nuova ordinanza sindacale disponendo nuove misure di contenimento del contagio.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio è stato previsto il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 08:00 e fino alle ore 22:00 in piazza Don Riccardo Zingaro; piazza Toniolo; via San Angelo dei Meli; piazza S. Agostino; largo Grotte; piazza e Salita Mater Gratiae.

Prevista anche la chiusura della villa comunale “G. Marano” (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).

Inoltre è stato disposto il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 08:00 e fino alle ore 22:00 in via Regina Margherita; viale Crispi; piazza Marconi; via Cavallotti – tratto tra via Giusti e viale Crispi; via Cittadella; corso Cavour; piazza Vittorio Emanuele II; piazza Duomo. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Nelle giornate del 25,26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio prevista la chiusura del cimitero comunale.

Le violazioni dell’ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.