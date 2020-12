Il 1950 fu un anno cruciale per la storia di Andria. Sull’onda dell’entusiasmo suscitato nel 1947 dalla incoronazione del quadro della Madonna del Carmine, che per la prima volta aveva mobilitato tutta la città in un abbraccio corale, fu un pullulare di iniziative sociali e religiose. Il Vescovo (il Venerabile mons. Di Donna) mobilitò la organizzazione dei movimenti dei lavoratori mettendo a disposizione anche ambienti della chiesa (si pensi alla comunità braccianti e all’associazione degli artigiani- ACAI) mentre in tutte le parrocchie rifiorivano le organizzazioni di Azione cattolica. La società andriese con entusiasmo anche se lentamente si stava impadronendo del proprio destino.

Propizio intervenne l’anno santo del 1950: tutto l’anno fu caratterizzato da iniziative di formazione e partecipazione. Il popolo aveva voglia di dimostrare la propria vitalità in tutti i settori. Mons. Di Donna ancora una volta si dimostrò animatore instancabile organizzando una grande missione in Andria e nella diocesi. Il suo spirito di carità e la sua grande fede coinvolgevano il popolo e in particolare i giovani che cominciarono a animare le manifestazioni. Particolarmente attiva fu la gioventù femminile e fu anche un salto di costume verso il futuro. Cominciarono a mettere in crisi i tabù che distinguevano la vita della donna. Carmela, Nunzia, Filomena ecc. erano un gruppo di ragazze della cattedrale molto attivo e furono loro a lanciare l’idea di lasciare un ricordo a memoria di quell’anno straordinario. Il vescovo aveva lanciato l’idea di costruire nel tessuto urbano tante edicole quante le stazioni della via Crucis. Il movimento giovanile femminile di azione cattolica volle realizzare una edicola tutta propria. Fu festa grande per loro il giorno in cui a ricordo di quel giubileo fu eretta all’angolo di via Bovio e corso Cavour una edicola con una nicchia ad arco in pietra di Trani con l’immagine della Madonna con il Bambino e sotto due targhe: la prima reca: “ave Maria Madre universale”; la seconda: “sui tuoi figli di Andria - veglia, irradia la virtù -mostra la via dona la vita – Cristo figlio tuo nostro Dio”. Molte delle edicole che incontriamo in giro per Andria e anche nelle nostre campagne, oltre ad essere la dimostrazione della grande fede del popolo andriese sono rievocative di avvenimenti importanti ma che il tempo ci sta facendo dimenticare.

Con lo stesso vescovo si organizzò un grande pellegrinaggio a Roma e fu la prima volta che da Andria si mossero insieme alcuni pullman verso la capitale. Insomma, l’Andria che subito dopo la guerra aveva dato la sensazione di poter essere travolta dalla violenza sociale a causa delle condizioni di estrema povertà, ora alzava la testa e cominciava a guardare al futuro con maggiore coraggio.

Questo fermento sociale portò alla mobilitazione delle classi borghesi, professionali e culturali che si impegnarono con entusiasmo nella vita cittadina assumendo anche direttamente la responsabilità della sua guida politica. Cominciò la stagione degli Jannuzzi e dei Marano (e tutto il corollario di professionisti, artigiani, coltivatori diretti ecc,) che di per sé, pur essendo delle grandi personalità, non avrebbero dimostrato la loro capacità realizzatrice se non avessero trovato il supporto delle diverse categorie sociali che in modo diverso tenevano sotto pressione gli amministratori. Insomma: il popolo inseguiva gli amministratori e questi furono costretti a correre per non essere travolti. Una amministrazione si adagia nel torpore se la città non la stimola, la critica e la sorregge, se gli ordini professionali non progettano e aiutano: insomma se la città lascia soli i politici, essi sono colti dal torpore e dalle lotte intestine. Negli anni Cinquanta ci fu la rinascita e Andria cambiò volto, non risolse tutti i problemi, ma si avviò con passo deciso verso il futuro. Motore del progresso furono i lavori pubblici, da sempre motore del progresso perché da lavoro e crea benessere generale.

L’altro ieri abbiamo celebrato il Natale.

En Cristo è nata nova creatura,

spogliato l vecchio om, fatto novello.

Jacopone da Todi

Quando nel 354 dc fu deciso di celebrare la nascita del Figlio di Dio sulla terra la si fece coincidere con la festa del sole romana e precisamente quando la giornata tornava ad allungarsi, come se il sole rinascesse. Anche per noi quella data segna la fine di un’epoca storica, l’era di Eva con tutti gli effetti malefici conseguenti alla sua sottomissione insieme ad Adamo al male (il serpente) e cominciò, se possiamo dire, l’era di Maria, che, dicendo liberamente sì alla richiesta di Dio, si rese disponibile a mettere in moto il processo di rinascita che avrebbe avuto suo Figlio protagonista. Per questo il Natale è una festa intima, familiare: quanti dissidi e rotture si sono ricomposti nel calore della cena della vigilia sotto il sorriso del Bambinello.

Un Natale triste quello di quest’anno, ma, diceva don Primo Mazzolari, ci sono sempre appigli che fanno ben sperare.

Usciamo da un periodo di crisi politica abbastanza lunga, siamo dentro una crisi sociale e sanitaria che ci fa paura. Ad Andria abbiamo vissuto una campagna elettorale strana e a tratti incomprensibile intorno alla quale, però, abbiamo visto un entusiasmo straordinario della gioventù soprattutto femminile e questo è come la cometa che suscita speranze. Ma abbiamo visto anche una certa apatia se non disinteresse nell’impegno da parte delle classi dirigenti, professionisti, uomini di cultura e, se volete, adulti in genere, forse un po' scettici che la politica potesse rinnovarsi. Più del 50% è talmente sfiduciato che ha disertato le urne. Ebbene il futuro non basta disegnarlo, progettarlo e magari desiderarlo. Il futuro si costruisce solo se si realizza un’azione corale, capace di coinvolgere tutte le categorie sociali della città.

Ora è finito il tempo delle parole o degli slogan, delle iniziative estemporanee e anche quello delle critiche di principio. É giunto il tempo di voltare veramente pagina. Ma per poterlo fare occorre che in consiglio comunale maggioranza e opposizione remino nella stessa direzione, che non significa appiattirsi una sull’altra. Anzi il dibattito, pure acceso, può stimolare soluzioni migliori. Occorre anche la mobilitazione della società in tutte le sue componenti, dialogo fruttifero se l’amministrazione si mette in ascolto, fa parlare la gente e stabilisce un connubio felice volto al futuro.

Fu questa mobilitazione che si creò in Andria negli anni Cinquanta sotto l’impulso della Chiesa che diede le direttive al suo popolo creando un corto circuito: il popolo diventò esigente favorendo la nascita di una classe dirigente di livello e quella classe dirigente seppe trascinare il popolo verso un identico obiettivo. Per banalizzare: tocca all’Amministrazione pulire la città, ma tocca anche al popolo evitare di sporcarla. Se non scendono in campo le categorie sociali, professionali e imprenditoriali, gli uomini di cultura e della scuola non si va da nessuna parte. La vita sociale è, proprio come a Natale, un continuo scambio di doni reciproci: noi siamo quello che doniamo, quello che tratteniamo non lo possediamo ma ci possiede.

Andria ha energie per tornare ad essere grande: ora è il momento di usarle. ORA.

P.S. chiedo scusa se il racconto oggi ha assunto un verso diverso dal solito. Nessuna volontà di dare indicazioni politiche: non ho titolo per farlo. Solo un tentativo di ricavare insegnamenti da una pagina gloriosa del passato. Vi assicuro comunque che non lo farò più. A TUTTI L’AUGURIO DI BUON ANNO con il virus inviato nella pagina dei ricordi.