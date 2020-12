Era il 25 maggio, quando alle ore 16.15 Michele usciva dal lavoro (caposquadra in Poste Italiane) per rientrare a casa in moto: l’unico giorno in cui aveva deciso di prendere la moto per recarsi al lavoro, e il primo giorno con il casco nuovo appena ricevuto tramite corriere e che gli ha letteralmente salvato la vita quando, a distanza di circa 7 chilometri dal posto di lavoro, in località Bellaguarda, si scontra con un’auto. Un impatto violentissimo, di quelli da notizia di cronaca, poi il trasporto in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Cremona: una settimana di coma e complessivamente 4 mesi e 15 giorni in ospedale.

«In 43 anni non ho mai avuto la “fortuna” di andare in ospedale e stare lì mi ha aiutato a comprendere i valori e gli aspetti della mia vita che davo per scontato. Nelle corsie di ospedale ho misurato la mia forza di volontà. Ho avuto la conferma che un aspetto del mio carattere, la parte estroversa, ironica, è stata la mia forza per affrontare al meglio i mesi di degenza ospedaliera. Ho stretto una bella amicizia con medici e infermieri: ero la mascotte del reparto di ortopedia, mi chiamavano il professor Ruta».

Sorride, Michele, quando ce lo racconta e a noi non fa che piacere. È un esempio per tutti coloro che in questi mesi si abbattono schiacciati dalla sofferenza fisica e morale che la pandemia ha generato: «Essere ottimisti in quelle situazioni così drammatiche aiuta tantissimo anche a guarire».



Assieme all’ottimismo, altro ingrediente principale della ricetta per una buona vita è la poesia, che Michele ha sempre coltivato sin dai banchi della scuola elementare dove copiò “Meriggiare pallido e assorto” di Montale mentendo alla maestra sulla paternità della stessa.

Col tempo ha coltivato la passione per la scrittura, il teatro e le arti. Ha realizzato recentemente il primo cortometraggio intitolato “Sognando” sul tema dell’autismo; ha collezionato diverse comparse in film e fiction tv; lo spettacolo teatrale “Sogno o son Io”… A Mantova ha fatto esperienza in una radio, è tuttora alle prese con un corso di doppiaggio.

Un vulcano in continua eruzione, Michele ha sfornato il 25 dicembre 2020, il suo primo libello di poesie “25 nulla accade per caso”: un numero ricorrente nella vita dell’autore. 25 è il giorno in cui è nato (25 febbraio), il 25 maggio il giorno dell’incidente, 25 il numero del letto di ospedale, e inevitabile l’uscita del suo libro il 25 dicembre. Una raccolta di 48 poesie che rappresenta il suo mondo, un mondo pregno di amore universale per gli affetti cari: «L’amore è il motore che muove ogni relazione umana, venendo meno viene meno la vita». Una raccolta di parole ma anche scatti di luce: fotografie di Sara Quirani che si alternano alle poesie.

In prefazione anche un big della musica italiana, Eros Ramazzotti, vicino all’amico Michele anche nei mesi di degenza in ospedale (molti ricorderanno il suo video messaggio di pronta guarigione). Eros scrive: «Riuscire a superare con grande forza un avvenimento traumatico nella vita, non cosa facile. Michele lo ha fatto con tanta determinazione e probabilmente queste sue poesie ne sono la riprova».

«E non cercare per forza “un senso a questa vita”, ma afferra ogni attimo che questa vita ti regala, sempre…»

A Michele faccio i nostri migliori auguri per il tempo futuro e ringraziamo lui per il suo ottimismo condiviso.

Ps. Il libello, attualmente, è in lancio promozionale e se fortunati potrete riceverlo dalle mani dello stesso autore, in attesa di inserirlo sulle piattaforme editoriali on line.