Canti di speranza per il tempo nuovo appena iniziato

Canti di speranza e parole di attesa per il tempo nuovo appena arrivato, il 2021, sono stati gli ingredienti vincenti che hanno contraddistinto il concerto del 3 gennaio proposto in streaming sul LiveNetwork. Patty Lomuscio, docente di canto Jazz presso il conservatorio di Matera, cantante e violoncellista, e il maestro Gaetano Pistillo, diplomato in pianoforte e direttore del coro gospel Black & blues, hanno dato vita a uno spettacolo elegante e raffinato: per iniziare hanno accennato la canzone “Abbracciame” che ha segnato la prima ondata pandemica e poi il capolavoro di Simon e Garfunkel “The sound of silence”, una canzone che più di mezzo secolo dopo è tristemente attuale. Il suono del silenzio, un ossimoro che dà vita a un’espressione perfettamente sensata, un’immagine difficile da evocare altrimenti, che continua a caratterizzare le serate nelle nostre città deserte.

In un susseguirsi di emozioni, introspezioni ed allegria, il duo ha eseguito anche Man in the mirror, Over the rainbow, Meraviglioso, La sera dei miracoli…

Nel mezzo anche l’intervento di un fantastico Mario Rosini che ci ha omaggiato con un’esibizione live del brano “L’infinità” portato al successo da Edoardo De Crescenzo. L’occasione è stata propizia altresì per parlare del coro “Duni Jazz Choir” diretto e arrangiato da Rosini che vede la partecipazione degli allievi del conservatorio di Matera.

Non lasciare nessuno indietro, soprattutto le persone fragili. Questa pandemia ci ha messo di fronte ad una evidenza: nessuno si salva da solo.

Dobbiamo aiutarci e aiutare soprattutto le fasce più deboli. A tal proposito, una delle realtà più interessanti che portiamo in questo anno appena iniziato e che auspichiamo possa concretizzare le sue progettualità in tranquillità è la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, in collegamento streaming durante il concerto, è intervenuto il presidente, l’avv. Francesco Bruno: «Il 29 dicembre del 2019 si teneva un evento presso l'Auditorium della scuola Cafaro che presentava le progettualità della nostra fondazione ed era una valida occasione per sensibilizzare la comunità ad essere parte attiva del nostro progetto di inclusione. Per il 2020 avevamo programmato una serie infinita di attività in presenza ma la pandemia le ha messe in stand by. L'anno appena passato è stato molto difficile, non abbiamo potuto offrire sostegno concreto, ma abbiamo seguito con grande costanza importanti obiettivi che si sposano molto bene con l'idea di fondo per cui è nata la FPN: siamo risultati assegnatari di un suolo di 16mila metri quadri, nella città di Andria, dove sorgerà il centro di eccellenza rappresentativo per il nostro territorio». Il presidente della FPN, Francesco Bruno, ha anche anticipato un importante aggiornamento: sarà, con molta probabilità, la firma di un noto "archi-star" a dare un’impronta importante anche dal punto di vista architettonico alla struttura che sorgerà nei pressi di via delle Querce, «un passaggio fondamentale per le architetture morali, culturali e fisiche del nostro territorio».

CI si auspica altresì che nel 2021 si possa riprendere con le attività in presenza: «ne abbiamo programmate tante e vorremmo portarle a compimento». La famiglia Bruno e lo stesso Francesco sono stati protagonisti diretti di questo tempo sospeso: «ho vissuto drammaticamente e tragicamente il covid19 per la morte di carissimi soci fondatori. Questo periodo di emergenza ha cambiato anche molte delle prospettive di vita e speriamo di poter recuperare il più possibile in termini di impegno e di efficacia sapendo di essere protetti dall'alto… L'invito che rivolgo a tutti è un invito alla estrema prudenza. Io stesso che ho contratto il virus, mi comporto come se non l'avessi mai contratto. Il mio motto è: se ci vogliamo bene non incontriamoci, non abbracciamoci, non stiamo a pranzo insieme. Questo è quello che bisogna fare fino a quando, vaccino permettendo, riusciremo ad ottenere una immunizzazione che ci consentirà di avere una vita il più possibile normale».

A chiudere l’evento musicale targato LiveNetwork, un brano di Fossati magistralmente interpretato da Patty e Gaetano a cui va il nostro applauso virtuale e l’auspicio che presto si possa tornare nelle piazze, nei locali ad ascoltare bella e buona musica dal vivo.