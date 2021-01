Lunedì 11 gennaio, alle ore 19,30, sulla piattaforma Meet, si terrà un incontro promosso dal Meic di Andria, in collaborazione con la Consulta per la pastorale sociale e del lavoro, alla quale partecipano molte delle più importanti realtà associative laicali della Diocesi di Andria.

Ospite dell’incontro sarà don Cataldo Zuccaro, docente di Teologia morale presso la Pontificia Università Urbaniana, che terrà un intervento dal titolo: Persone, responsabilità e corresponsabilità, note a margine della Fratelli Tutti. Questo incontro è il primo di una serie di eventi che costituiranno un itinerario in preparazione all’appuntamento della prossima Settimana Sociale dei Cattolici. La Settimana, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre prossimi, avrà al centro della riflessione i temi della tutela ambientale, sociale e del lavoro, che proprio in quella città sono drammaticamente messe in conflitto.

Per questo motivo il Meic, con la Consulta, ha promosso un percorso di approfondimento che confluisca nel grande evento di Taranto. Don Cataldo Zuccaro, già assistente nazionale del Meic, da molti anni insegna ed è impegnato nella ricerca e nelle riflessioni sulla coscienza e sull’etica della responsabilità. E proprio il richiamo alla responsabilità e alla corresponsabilità, con un riferimento all’ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, è la premessa necessaria per ritrovare le ragioni di un impegno, che vede il mondo cattolico coinvolto da protagonista nella elaborazione e nella costruzione di nuovi modelli possibili di sviluppo, che siano finalmente rispettosi dell’ambiente e della dignità degli uomini.

L’evento on line sarà disponibile a chiunque voglia partecipare, collegandosi al link ( https://meet.google.com/qgw-uqkp-nbp ).