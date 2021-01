Tempo di orientamento. Manca ormai una settimana alla scadenza del termine per le iscrizioni online e molti genitori e alunni si trovano alle prese con la difficile scelta dell’indirizzo di scuola secondaria superiore da frequentare. I dubbi sono tanti, non solo riguardo alla effettiva rispondenza dell’indirizzo prescelto agli interessi e alle attitudini dei giovani alunni, ma anche rispetto alla qualità dell’offerta formativa dei vari indirizzi presenti nelle scuole del territorio andriese.

Con l’intento di fare cosa gradita alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, chiamati a compiere la prima scelta importante della loro vita, vi presentiamo oggi un’intervista al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Giuseppe Colasanto di Andria.



Preside, quali motivi potrebbero indurre un alunno a scegliere il Liceo Artistico Colasanto?

«Molti, in verità. Il nostro Liceo Artistico è di recente istituzione, ma ha già raggiunto nel corso del suo primo decennio di vita dei livelli di eccellenza, in particolar modo negli ultimi anni, crescendo notevolmente sia dal punto di vista del numero delle classi (ben dodici nel presente anno scolastico), sia per quanto riguarda la qualità e la differenziazione dell’offerta formativa».

Si spieghi meglio.

«Certamente. Quando è stato fondato, il nostro liceo artistico aveva solo l’indirizzo Grafica. Lo scorso anno è stata fatta alla Regione Puglia la richiesta dell’indirizzo Audiovisivo e Multimedia, che è stato concesso ed è già funzionante nel presente anno scolastico».

Come mai la richiesta di un nuovo indirizzo?

«Bisogna premettere che il nostro Liceo Artistico possiede due laboratori informatici dotati dei più moderni software, in campo grafico ed audiovisivo, ma anche un eccellente laboratorio per la fotografia, la ripresa video e il montaggio. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere alla nostra offerta formativa anche questo indirizzo, che fornirà ai giovani diplomati ulteriori opportunità nel mondo del lavoro.”

Ma perché un alunno andriese dovrebbe scegliere proprio il Liceo Artistico Colasanto?

«Innanzi tutto perché si trova nella sua città e per frequentarlo non è necessario utilizzare i mezzi di trasporto extraurbani. Molti, tra l’altro, non sanno che il biennio è unico per tutti gli indirizzi: è possibile, quindi, frequentare il nostro Liceo solo per i primi due anni e successivamente iscriversi, dal terzo anno in poi in un’altra scuola per seguire uno degli indirizzi che noi non abbiamo. In secondo luogo, perché il Liceo Artistico Colasanto offre agli alunni delle opportunità uniche in campo artistico e culturale. Mi riferisco in particolare all’organizzazione delle due Mostre Internazionali di Arte Contemporanea che si sono svolte nel 2018 e nel 2019 nei locali dell’Officina San Domenico, nel Centro Storico di Andria.

Queste due mostre, che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Andria e degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, sono state occasioni di incontro e confronto per alcuni dei più interessanti artisti contemporanei italiani ed esteri, le cui opere sono state esposte gratuitamente allo scopo di stimolare, anche presso il pubblico dei non addetti ai lavori, una riflessione su problematiche di carattere estetico e socio-culturale.

La particolarità di queste due mostre, “Materika” e “Kromatika”, consiste essenzialmente nel fatto che sono state realizzate interamente con le risorse professionali ed economiche del Liceo Artistico Colasanto: infatti, il dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, noto anche per la sua ventennale attività di critico d’arte, è stato il curatore, direttore artistico ed estensore del catalogo di entrambe le mostre; la responsabile dell’allestimento è stata la Prof.ssa Paola Nanni, architetto e referente del Progetto PTOF “Arte, Grafica, Fotografia e Territorio”; il progetto grafico è stato realizzato da un altro docente dell’Istituto, il Prof. Ruggiero Lacerenza, la traduzione in inglese dal Prof. Fascilla. Hanno partecipato, inoltre, come guide e animatori culturali, alcune studentesse e alcuni studenti, per i quali questa esperienza è stata molto importante dal punto di vista culturale e professionale, anche perché hanno partecipato in prima persona sia all’allestimento delle opere, sia al loro successivo smantellamento e imballaggio per la spedizione. Nell’ultima edizione della mostra, inoltre, gli allievi del Liceo Artistico hanno avuto la possibilità di esporre le loro opere in una sezione loro dedicata, denominata Officina Colasanto, che ha riscosso notevoli consensi di critica e di pubblico. Si tratta di un’esperienza veramente unica nella nostra regione, che ha consentito non solo ai docenti e agli alunni del Liceo, ma anche alla città di entrare in contatto con le opere di grandi artisti di livello internazionale, italiani ed esteri. Per quanto riguarda la provenienza, gli artisti partecipanti alle due mostre provenivano dai seguenti stati: Italia, Francia, Stati Uniti, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Grecia, Kurdistan Iracheno. La mostra, quindi, ha rappresentato per gli alunni un eccellente stimolo a confrontarsi con i linguaggi e le tecniche dell’arte contemporanea internazionale, con sezioni dedicate anche all’arte digitale, alla fotografia artistica e alla video-arte. Un’ulteriore conferma del livello di eccellenza raggiunto dal Liceo, inoltre, è venuta dalla partecipazione alle due mostre, in qualità di artisti, di quattro docenti dell’Istituto Colasanto, che hanno riscosso con le loro opere meritati consensi di pubblico e di critica».

Cosa vorrebbe dire in conclusione agli alunni e alle loro famiglie?

«Venite con fiducia al Liceo Artistico Colasanto, perché potrete conseguire una ottima preparazione professionale in campo artistico, ma anche una eccellente formazione culturale».