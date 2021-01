Giornata della Memoria, oggi appuntamento online con il prof. Giuseppe Losappio

Mercoledi 27 gennaio 2021, alle ore 10,00, primo appuntamento di una serie di eventi sul tema dell'Olocausto con un contributo di Giuseppe Losappio, avvocato, docente ordinario di Diritto Penale all'Università di Bari, che si occupa del processo che vide imputato il criminale di guerra Adolf Eichmann, conclusosi con la sua condanna a morte. Losappio ripercorre questa vicenda che si chiuse dopo aver accettato "solo le testimonianze riguardanti Eichmann che erano confortate anche da altre prove”, come scrive Hannah Arendt, commentando il processo. È un indizio – molti altri erano già stati proposti dal processo di Norimberga – che la giustizia può non essere una strada “confortevole” per cercare la verità della storia. E lo stesso vale per la memoria che si adagia sulla verità come sul letto di Damaste.

La riflessione del prof. Losappio sarà trasmessa, in diretta, dalla sala consiliare del Palazzo di Città, sulla pagina Fb del Comune e su quella della Biblioteca Diocesana.