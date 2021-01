I Salesiani di Andria in festa per don Bosco!

Entrano nel vivo i preparativi per la festa liturgica di San Giovanni Bosco. Anche quest’anno la comunità salesiana di Andria ha organizzato una serie di iniziative in onore del santo fondatore.

In un tempo di crisi sanitaria, sociale ed economica in cui abbonda l’ingiustizia sociale, l’emarginazione, la disoccupazione giovanile occorre ripercorrere i passi di questo grande santo della carità. Ci sia da esempio il suo instancabile apostolato educativo verso i giovani ai quali ripeteva instancabile che la santità consiste nello stare molto allegri e nel rispettare i doveri di buon cristiano e onesto cittadino. San Giovanni Paolo II lo definì “Padre e Maestro della gioventù” per la sua pedagogia, sintetizzabile nel sistema preventivo il quale si basa su tre pilastri: religione, ragione e amorevolezza.

La città di Andria gode della presenza dei figli di don Bosco, i Salesiani, che con instancabile entusiasmo sono a servizio dei giovani della nostra realtà per contribuire alla loro crescita spirituale e sociale.

Di seguito gli appuntamenti in programma che potranno essere seguiti anche tramite la diretta Facebook sulla pagina “Oratorio Centro Giovanile Salesiano Andria”:

28 – 29 – 30 gennaio 2021 Triduo di preparazione presso la Parrocchia “B.V. Immacolata”:

ore 18.00: Santa Messa

ore 19.30: Momento di preghiera con i ragazzi e giovani

Nelle tre giornate si alterneranno tre testimonianze: quella di un giovane animatore salesiano, quella di don Sergio Di Nanni (Parroco di San Giuseppe Artigiano di Andria e Salesiano Cooperatore) e l’Avv. Giovanna Bruno (sindaco di Andria e ex-allieva di don Bosco)

29 gennaio 2021 ore 20.00 presso la Parrocchia “B.V. Immacolata”:

Veglia di preghiera “Vicino o lontano, io penso a voi” organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano tramite collegamento Facebook.

Domenica 31 gennaio 2021: Festa di San Giovanni Bosco

In Parrocchia Sante Messe ore: 8.30 – 11.00 – 12.00 – 18.00 – 19.00

Nel cortile dell’Oratorio Salesiano ore 10.00: Solenne Concelebrazione presieduta dal S.E. Mons. Luigi Mansi (Vescovo di Andria).

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Teledehon (canale 18 o 518) e sulla pagina Facebook dell’Oratorio.

Al termine, distribuzione del tradizionale panino con la mortadella.

1 febbraio 2021 in Parrocchia:

Sante Messe ore 8,30 – 18.00 e ricordo dei Salesiani defunti.

Ogni giorno, sino alla festa del santo dei giovani, sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano e sul profilo Instagram verranno pubblicati brevi video per conoscere la storia di don Bosco e della sua opera.

La cittadinanza è inviata a partecipare.