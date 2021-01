Come tutti ben sanno, quest’anno nelle scuole superiori le lezioni si stanno tenendo a distanza, anche in questa settimana dedicata alla celebrazione della memoria dell’Olocausto. Quali sono stati, dal punto di vista didattico, i criteri che hanno ispirato docenti e alunni del “Colasanto” nell’affrontare questa dolorosa tematica?

«Anche quest’anno, nonostante le problematiche inerenti alla didattica a distanza, la Shoah sarà per tutta la settimana un’occasione di meditazione e riflessione per gli studenti e i docenti dell’Istituto “Colasanto” di Andria, secondo una tradizione ormai consolidata da moltissimi anni. La didattica della Shoah, infatti, come è stato più volte ricordato in questi anni da numerosi documenti ministeriali, non può consistere esclusivamente in attività commemorative o celebrative, che non incidono in profondità nella coscienza delle giovani generazioni, ma deve essere accompagnata da un lavoro di ricerca sulle fonti, che ha come immediata conseguenza la conoscenza del fenomeno non solo nella sua dimensione novecentesca, ma anche nei suoi antecedenti. Per questo motivo, è necessario affrontare questa tematica con un approccio multidisciplinare, mirante non solo alla ricostruzione degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato lo sterminio di massa degli Ebrei, ma anche alla riflessione di carattere filosofico, che investighi i fondamenti etici dell’agire umano e cerchi di trovare gli opportuni rimedi affinché tragedie come la Shoah non si ripetano più».

Quali sono, nello specifico, le iniziative programmate dall’Istituto?

«In primo luogo vi è stata una sensibilizzazione dei rappresentanti di istituto degli studenti che, nel corso di alcune riunioni con il Dirigente Scolastico, prof. Cosimo Antonino Strazzeri, e la Referente per la organizzazione delle assemblee, prof.ssa Elena Giorgio, hanno selezionato, tramite una approfondita ricerca sulla rete, una serie di materiali audiovisivi sulla Shoah, soffermandosi sulla dinamica degli eventi (dalle Leggi di Norimberga alla Notte dei Cristalli, alla Conferenza di Wansee), sulla struttura e l’organizzazione dei campi di sterminio, sulle vicende umane di deportati come Primo Levi e Anna Frank. Il lavoro di ricerca è stato sempre accompagnato da un dibattito e dalla scelta delle modalità di presentazione più efficaci e coinvolgenti, dal documentario, alla canzone, all’ipertesto. I materiali selezionati sono stati successivamente distribuiti ai rappresentanti di classe, incaricati di curarne la presentazione in occasione dell’Assemblea di Istituto prevista per il 30 gennaio, in modalità online tramite Google Classroom. In questo modo, gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi in maniera personalizzata, e con un approccio critico, a questo argomento, che entra a far parte, a buon diritto, della formazione di ogni cittadino, legandosi in particolar modo all’Educazione civica e al Progetto di Educazione alla Legalità. Una iniziativa particolarmente originale è stata realizzata dai docenti del Dipartimento di sostegno, che nelle settimane precedenti hanno preparato, con un paziente ad encomiabile lavoro didattico, una performance incentrata sul diritto di tutti gli esseri umani a vivere ed essere felici, in armonia con gli altri. Parallelamente, gli alunni diversamente abili che hanno frequentato in presenza le lezioni in questi ultimi mesi hanno anche realizzato “L’albero dei Mandala”, un’opera collettiva che è stato esposta in palestra, durante l’evento, insieme ad alcuni pannelli realizzati dagli alunni del Liceo Artistico nel gennaio 2018, in occasione di un’altra manifestazione sulla Shoah. Una bellissima esperienza didattica, curata nei minimi particolari dalle due docenti Referenti per l’Inclusione, Adriana Zucaro e Raffaella Napolitano, e dalla Coordinatrice del Dipartimento, Giusy Ardito. Questa è un’ulteriore testimonianza della didattica inclusiva praticata nella nostra scuola, in cui sono accolti più di 100 alunni diversamente abili, la cui crescita culturale e civile è un obiettivo perseguito ogni giorno con grande entusiasmo da tutti i docenti e dal Dirigente Scolastico. Questa manifestazione, inoltre, è importante perché, come forse pochi sanno, esiste anche una Shoah dei disabili, che vennero deportati e uccisi nei campi di sterminio, secondo la delirante logica eugenetica degli ideologi del nazismo. Anzi, furono proprio le persone con handicap, a partire dal 1933, con il Progetto Aktion T4, ad essere le prime cavie di tutte le tecniche di annientamento, sterilizzazione ed eutanasia, applicate in seguito anche a malati di mente, zingari e omosessuali, con un numero di vittime che si stima intorno alle 300.000 persone».

Quindi anche questa volta il “Colasanto” si conferma come una scuola in cui la Storia è di casa e l’inclusione non è solo un ideale astratto.

«Senz’altro. L’atteggiamento inclusivo di una scuola, e aggiungo, di una società, consiste nella sua capacità di crescere e diventare realmente democratica a partire dalla consapevolezza storico-sociale e dalla valorizzazione delle differenze».