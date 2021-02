In attesa di tempi migliori, Giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 18:30, nell'ambito del Mese della Memoria, istituito nel 2009 per volontà dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, il Circolo dei Lettori di Andria, in collaborazione con Andrialive.it, organizza e promuove un incontro di riflessione on-line sulla necessità di non disperdere l’insegnamento della storia, intitolato: Inciampare nella memoria – Dall'episodio alla Storia.

L'incontro vedrà la partecipazione dello scrittore Daniele Aristarco e degli storici Raffaele Pellegrino, Vanessa Roghi e Marisa Ines Romano che, attraverso episodi specifici e storie particolari, proveranno ad inserire ulteriori tasselli nel mosaico della memoria.

«La storia ci insegna che questa giornata non deve essere solo una ricorrenza istituita per ricordare una tragedia del passato, ma piuttosto un monito e un insegnamento che ci impone di fare i conti col presente - commenta Gigi Brandonisio, presidente del Circo dei Lettori -. Ancora oggi milioni di donne, uomini e bambini sono privati della loro libertà, per motivi politici, etnici e religiosi. Il linguaggio dell’odio ha assunto anche nuove forme, subdole e pervasive e crescono in modo preoccupante segnali sociali di violenza e intolleranza, di bisogno di cancellazione dell’altro, che rischiano di minare nel profondo i principi della nostra convivenza civile. Il dovere del ricordo e la responsabilità della memoria hanno un peso profondo, che noi tutti dobbiamo portare e va compreso e condiviso per non ripetere gli stessi drammatici errori del passato.

Inoltre, ricordiamo che A futura memoria (se la Memoria ha un futuro) è il titolo di una raccolta di articoli di Leonardo Sciascia che si occupa di fatti segnanti del suo tempo agganciandoli nel titolo al passato e al futuro. Il miracolo lo fa la memoria e l’intelligenza umana di preservarla. Dall’esclusione in nome di un credo diverso o di una diversa inclinazione sessuale alla discriminazione per un colore diverso della pelle o per le radici in un’altra cultura, dall’impugnare le armi di ferro al brandire quelle delle parole contro il più debole, dal blindare i confini con i muri più alti dell’intolleranza al legiferare sui traffici nei mari aperti di diritto ma spesso chiusi di fatto, il presente ha l’obbligo morale di fissare l’attenzione su qualunque ingiustizia in nome della speranza di un domani migliore.

L'incontro si svolgerà on-line, in diretta Facebook sulle Pagine del Circolo dei Lettori di Andria e di Andrialive.it, a causa delle normative anti Covid-19. Non è il modo in cui avremmo preferito incontrarvi ma è l'unico che ci è rimasto».