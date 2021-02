All'I. C. "Jannuzzi-Di Donna" si celebra la diversità partendo dai più piccoli. L’interclasse di prima primaria ha voluto sensibilizzare l’intera comunità scolastica con una serie di attività che invitano tutti ad adottare uno sguardo diverso all’originalità di cui ciascuno è portatore.

#tuttidiversituttiugualituttiimportanti: questo hashtag riassume il significato di questa giornata così importante.



L’idea, nata qualche anno fa sui social quasi per gioco, col tempo ha fatto il giro delle scuole, delle famiglie e anche dei posti di lavoro. Una giornata che può essere festeggiata da tutti, senza limiti di età. Per questa edizione, venerdì 5 febbraio l’interclasse di prima primaria della "Jannuzzi-Di Donna", coinvolgendo piccini e insegnanti, ha deciso di parlare di amicizia e rispetto, usando i calzini spaiati in più modi. L’iniziativa si è svolta nel pieno rispetto di tutte le norme anti covid.



Partendo dall’ascolto della canzone dello Zecchino d’oro sui calzini spaiati, i bambini, che indossavano calzini diversi, hanno tolto le scarpe e hanno subito potuto notare come i calzini spaiati sono la metafora della diversità e del fatto che colore, forma, lunghezza e dimensione non cambiano la natura delle cose: pur sempre calzini restano. La giornata è proseguita con filastrocche e poesie sui calzini spaiati, a seguito delle quali i piccoli hanno espresso semplici pensieri riflettendo sulle loro caratteristiche che li rendono unici e originali. Infine, il calzino che raccoglie messaggi di amicizia: il calzino spaiato di ogni bambino è appeso a un filo con il nome di ciascuno e ognuno può metterci dentro un disegno, una frase o una parola che sono stati appesi all’ingresso dell’istituto.



L’invito è quello di mostrare e accettare le diversità di tutti, senza pregiudizi.

La nostra unicità è il dono più prezioso che abbiamo. “Abbiamo tutti una cosa in comune: siamo tutti diversi”