La migliore Politica – Riflessioni a Margine della Fratelli Tutti

Questa sera, venerdì 12 febbraio alle ore 19,30, secondo appuntamento dell’itinerario di formazione sociale e politica per giovani promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria e dal Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, sull’Enciclica Fratelli Tutti. Un’Enciclica che merita di essere approfondita e attualizzata perché ricca di spunti costruttivi che, in questo tempo di crisi, mettono al centro l’uomo. Povero o ricco, malato o sano, ignorante o colto, giovane o anziano: al primo posto la dignità dell’uomo, come affermato nella scorsa webinar dal prof. Rocco D’Ambrosio.

Un invito ai giovani ad approfondire i temi trattati per sfruttare questo tempo triste, e porre le basi di una nuova visione del mondo, della politica, dell’economia, dell’ambiente, delle relazioni, degli ultimi della società.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Cercasi Un Fine, Biblioteca diocesana S. Tommaso d’’Aquino, Azione Cattolica Diocesi di Andria, MEIC Andria e Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.

Nel prossimo appuntamento sulla “Migliore Politica” sarà collegato Michele D’Avino, giovane Segretario Comunale di Follonica (GR) e Direttore Istituto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo dell’Azione Cattolica Italiana.

L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet. Per chi si fosse già iscritto al precedente webinar, non è necessario formalizzare nuovamente l’iscrizione. Per chi, invece, non lo avesse ancora fatto e vuole unirsi al gruppo di lavoro può registrarsi al seguente link https://scopriqui.eu/forumsp per ottenere poi il link di accesso al meeting.