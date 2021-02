Riaprono i luoghi di cultura, dal 22 febbraio Castel del Monte visitabile gratuitamente

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 14.01.21 (art. 1, co. 10, lett. r), con l’inserimento della Regione Puglia nella cd zona gialla, riaprono i luoghi della cultura del territorio.

L’obbiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza dei siti, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute.

Per poter garantire il completo rispetto della normativa prevista in termini di salute pubblica (opportuna organizzazione di presidi del personale, predisposizione di una segnaletica e di percorsi obbligatori ed, in generale, applicazione di tutte le regole di igiene e distanziamento), la Direzione regionale Musei Puglia ha predisposto un piano di riapertura che concilia l’esigenza del pubblico di riappropriarsi dei propri spazi, con la necessità di rendere sicuri i propri luoghi della cultura.

Così come in estate, la Direzione riaprirà gradualmente i propri siti, a partire da lunedì 15 febbraio.

Di seguito il programma delle riaperture previste lunedì 15 febbraio 2021:

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURA

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura:

Lunedì, mercoledì e venerdì : dalle 8:30 alle 13:30

Martedì e giovedì: dalle 8:30 alle 18:30

Fasce orarie di ingresso:

Lunedì, mercoledì e venerdì : 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30

Martedì e giovedì : 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per piano per la durata massima di 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: 0803146409, drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it,

Fb: https://www.facebook.com/museoarcheoaltamura

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Fasce orarie di ingresso: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00

Numero massimo di visitatori consentito: 25 persone per ogni fascia oraria, durata libera o per esigenze della durata massima di 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: tel. +39 080 099708,

drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/galleriadevanna

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA





Giorni di apertura al pubblico: martedì, mercoledì giovedì, venerdì

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Fasce orarie d’ingresso: 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 – 13:00 - 14:00 -15:00 - 16:00 – 17:00

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Antiquarium di Canne della Battaglia, tel. 0883 510993, mail: drm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - CANOSA DI PUGLIA

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura:

Dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle ore 13:30

Venerdì : dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Fasce orarie di ingresso:

Dal lunedì al giovedì : 09:30 - 11 - 12:30

Venerdì : 16:00 - 17:30 – 19:00

Numero massimo di visitatori consentito:

10 persone per fascia oraria

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: tel. 0833 664716, mail: drm-pug.museocanosa@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA

Attualmente presso il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, è visitabile esclusivamente la sala espositiva "La terra del re straniero" , collocata al piano terra del Castello.

Giorni di apertura al pubblico: venerdì

Orario di apertura: dalle 9:30 alle 19:30

Fasce orarie di ingresso: 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria per la durata massima di 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: tel. 0884 587838;

mail: drm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

Giorni di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì

Orario di apertura: dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 50 visitatori nel Parco per fascia oraria per la durata massima di 1 ora; 20 visitatori nella Basilica Paleocristiana per la durata massima di 1 ora

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: drm-puglia.parcosiponto@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTELLO DI COPERTINO

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: 8:30 – 13:30

Fasce orarie d’ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30

Numero massimo di visitatori consentito: 30 per fascia oraria

Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: telefono 0832-931612, email drm-pug.castellodicopertino@beniculturali.it, pagina facebook @castellodicopertino

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

Lunedì 22 febbraio riaprono invece i luoghi della cultura a pagamento che, fino al 5 marzo, offriranno ai propri visitatori la possibilità di accesso a titolo gratuito.

Di seguito il programma delle riaperture previste lunedì 22 febbraio 2021:

CASTELLO SVEVO DI BARI

Giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Fasce orarie d’ingresso: 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 -15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone (bambini compresi) per fascia oraria. Nella sala Federico II è consentito l’ingresso ad un massimo di 15 persone (bambini compresi) per massimo 30 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Telefono: 080/8869304; email: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it; https://m.facebook.com/ilcastellosvevodibari/; https://instagram.com/castellosvevodibari;

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: dalle 08:30 alle ore 19:30

Fasce orarie di ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Numero massimo di visitatori consentito: 18 persone per fascia oraria per la durata massima di 1 ora a decorrere dalle ore 08:30

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Per informazioni: 0803481305; drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it ; https://www.facebook.com/museoarcheologicogioiadelcolle ; https://www.instagram.com/museonazionalearcheologico/?hl=it https://parcomontesannace.it/castello-gioia-del-colle

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: dalle 08:30 alle ore 15:00 (ultimo ingresso alle ore 14:30)

Fasce orarie di ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30

Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria per la durata massima di 1 ora e 30 minuti a decorrere dalle ore 08:30

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Per informazioni: 0803483052; drm-pug.parcomontesannace@beniculturali.it; drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it; https://parcomontesannace.it/; https://www.facebook.com/parcomontesannace;https://www.instagram.com/parcomontesannace/?hl=it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura del Parco: dalle ore 08:30 alle ore 13:30

Fasce orarie di ingresso del Parco: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30

Numero massimo di visitatori consentito (per il Parco): 25 persone per la durata massima di 1 ora

Orari di apertura del Museo: dalle ore 08:30 alle ore 19:30

Fasce orarie di ingresso del Museo: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Numero massimo di visitatori consentito (nel Museo): 25 persone per la durata massima di 30 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Tel.0804829056; Facebook Messenger alla Pagina @MuseoEgnaz; email: drm-pug.museoegnazia@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTEL DEL MONTE

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: 9:00- 18:00

Fasce orarie di ingresso: 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 – 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 – 17:00

Numero massimo di visitatori consentito: 28 persone per fascia oraria per una durata massima di 45 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: tel. 3279805551, email drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it;

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

CASTELLO SVEVO DI TRANI

La visita consentita è quella del PERCORSO ESTERNO DEI CAMMINAMENTI DI RONDA, accessibile a tutti.

Giorni di apertura al pubblico: mercoledì, giovedì e venerdì

Orario di apertura:

Mercoledì e venerdì : dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Giovedì : dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Fasce orarie di ingresso:

Mercoledì e venerdì : 9:00 – 10:00 – 11:00 - 12:00

Giovedì : 15:00 – 16:00 – 17:00 -18:00

Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per ogni fascia oraria per una durata massima di 40 minuti

Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: 0883/506603, drm-pug.castellosvevoditrani@beniculturali.it

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento e non è previsto un servizio di guida.

Non riapriranno al pubblico, a causa di lavori di adeguamento strutturale in corso, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (BA) e l'Anfiteatro romano di Lecce.

Per quanto riguarda le modalità di visita, in conformità con le disposizioni sanitarie in vigore, presso tutti i luoghi della cultura saranno adottate le seguenti misure:

- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C.

- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina.

- I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la durata della visita e degli eventi proposti, secondo le disposizioni sanitarie, che prevedono l’utilizzo dei dispositivi di protezione, correttamente indossati dal mento fin sopra il naso, in tutti i luoghi pubblici chiusi ed anche in tutti i luoghi aperti ove non fosse possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo prolungato della mascherina.

- Durante la visita si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo presso i siti sono stati disposti segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento.

- All’ingresso dei siti, saranno a disposizione dei visitatori dei dispenser per l’igienizzazione delle mani.

- Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina).

- Gli ingressi saranno contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura.

- Gli esodi saranno scaglionati per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata e in uscita.

- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

Le prescrizioni suindicate vengono adottate in conformità alle normative vigenti allo scopo di garantire una ripartenza dei siti in completa sicurezza.



Ricordiamo a tutti i visitatori che, in conformità con le disposizioni contenute nel DPCM del 14.01.21 (art. 1, co. 10, lett. r), i luoghi della cultura statali resteranno aperti esclusivamente durante i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.



Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare i siti web del MIBACT (https://www.beniculturali.it/evento/aperturadeimusei) e della Direzione regionale Musei Puglia (https://musei.puglia.beniculturali.it/) ovvero le pagine social dei luoghi della cultura afferenti.