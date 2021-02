Nasce l'associazione Scossa Civica

Pienone nei ristoranti ad Andria per il pranzo di San Valentino: ripresa nel segno dell'amore

Attualità

Si attende ora di conoscere le disposizioni future. «Il continuo Stop & Go non è soltanto demoralizzante ma diventa difficile da gestire. Non basta accendere le luci del nostro locale per potersi mettersi in carreggiata»