Giovanni Casamassima e Francesca Mansi saranno tra i cento artisti che esporranno alla prima edizione del Premio Vittorio Sgarbi, che si terrà a Ferrara nel mese di ottobre.

Un riconoscimento significativo è arrivato nei giorni scorsi: gli artisti andriesi sono stati selezionati per l'iniziativa che il noto critico d’arte vuole lanciare a livello internazionale.

«Il premio - ha detto Sgarbi - ha lo scopo di promuovere e sostenere l’arte contemporanea, un riconoscimento unico nel suo genere che comprenderà sezioni dedicate alla pittura, alla scultura e alla fotografia. Io ho amato l’arte con infinita tenerezza, cercandola anche nei luoghi più remoti. Il premio è dedicato a chi condivide questa visione dell’arte come sostegno alla vita».

Sono sei le opere degli artisti andriesi scelte dal noto critico d’arte, che faranno poi parte della collana di sei volumi a cura di Sgarbi. Il premio culminerà con una grande mostra, che si terrà a ottobre a Ferrara, dove saranno esposte anche le opere dei due artisti.

Il duo artistico si è distinto nel panorama dell’arte contemporanea non solo per la qualità dei loro lavori ma anche per la ricerca e la tecnica da loro utilizzata. I due artisti infatti, uniti anche nella vita, creano all’unisono, lavorano in sincronia, scambiandosi e alternandosi sulla tela con la piena libertà di ognuno di sviluppare ed elaborare il lavoro dell’altro.

«Questo per noi è un periodo di grandi soddisfazioni che con immenso piacere vogliamo condividere con chi da sempre ha creduto in noi e nella nostra arte».