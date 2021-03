Domenica, 21 marzo 2021, riapre la Bottega d’Arte, ad Andria, diretta dall’Architetto Domenico Tangaro, nel Centro Storico della Città, all’aperto, a Piazza Catuma, in prossimità del Palazzo Ducale dei Del Balzo – Carafa, per studiare Disegno, Grafica e Pittura dal vero e in presenza.

«Il corso pratico/teorico ha la finalità di sviluppare, attraverso il disegno dal vero, la grafica e la pittura, un metodo di conoscenza e un mezzo di comunicazione efficace, contribuendo alla conoscenza e alla formazione dell’allievo orientandolo allo studio dell’architettura, dello spazio urbano, dell’ambiente costruito, dell’ambiente naturale e dell’umanità residente nel Centro Storico della Città di Andria.

Lo scopo del disegno, della grafica e della pittura dal vero è di voler andare oltre la rappresentazione grafico-pittorica per essere contemporaneamente scienza e conoscenza attraverso l’esercizio dell’osservazione diretta dei luoghi e dell’umanità residente in essi, attraverso momenti d’indagine e analisi storico-critica per la comprensione delle relazioni tra le caratteristiche architettoniche, invenzioni formali, schemi compositivi, per lo studio dell’architettura, nel tessuto delle preesistenze archeologico-architettoniche nel contesto urbano nonché l’attenzione all’ambiente e all’umanità residente in esso - commenta l'arch. Tangaro -.

In sintesi, l’analisi, attraverso il disegno, la grafica e la pittura dal vero, del significato storico dell’architettura, del tessuto urbano, dell’ambiente naturale e dell’umanità residente, utilizzando la rappresentazione grafica come metodo integrativo al rilievo visivo-percettivo, sviluppando e fissando impressioni ed emozioni visive attraverso le viste prospettiche, le assonometrie e le prospettive aeree, elaborate dal vero, a mano libera.

Il metodo conoscitivo scelto, costituisce la premessa per lo studio delle caratteristiche dell’ambiente urbano, degli isolati, delle vie, delle piazze, dei singoli edifici e dei loro elementi costruttivi e costitutivi, con lo scopo di porre in evidenza la qualità dello spazio della città, dell’architettura, delle correlazioni esistenti tra l’umanità residente e l’ambiente.

Le operazioni sopradescritte saranno svolte elaborando disegni, grafica e pittura dal vero, all’aperto, che permetteranno di rendere con efficacia e proprietà di segno, ciò che s’intende conoscere, evidenziare, comprendere, fissare e comunicare».

Il corso pratico/teorico si svilupperà in incontri/esercitazioni nel Centro Storico della Città, supportate dalle tecniche del disegno, grafica e pittura dal vero, per la rappresentazione della realtà, che costituiranno la parte centrale dei temi di lavoro.

Gli incontri/esercitazioni pratico/teorici si svolgeranno nella città di Andria nel Centro Storico della Città, all’aperto, partendo dalla Piazza Catuma, in prossimità del Palazzo Ducale dei Del Balzo - Carafa, e nei seguenti luoghi all’aperto quali: Centro Storico: Piazze, Vie e Vicoli, tra edifici privati e cortili; edifici di Valore Storico: Cattedrale, Chiese.

Gli incontri/esercitazioni pratico/teorici si terranno nei seguenti giorni e nelle modalità seguenti:

Il venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00 (due ore di incontro il pomeriggio – con la luce naturale - tramonto/sera).

Il sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 (due ore di incontro il mattino – con la luce naturale - mattino/mezzogiorno).

Al corso pratico/teorico possono partecipare, in qualità di allievi: Studenti in età della Scuola Media Superiore, Scuole Professionali, Istituti, Università e Politecnico e allievi generici (previo verifica della cartella personale di disegni, grafica e pittura dal vero, già elaborati).

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo alla seguente email: domenico_tangaro@domenicotangaro.it