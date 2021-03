Si avvia a conclusione la XIII Settimana Biblica Diocesana

Si terrà lunedì 8 marzo, in modalità on line con inizio alle ore 19.30, la terza ed ultima serata della XIII Settimana Biblica Diocesana promossa dall’Ufficio Catechistico a sostegno del magistero del Vescovo Mons. Luigi Mansi e incentrata sullo sviluppo e approfondimento biblico della relazione dell’uomo con il creato, con la comunità e con Cristo, uomo della sintesi tra le varie dimensioni.

«Il tema della Settimana Biblica, “Li amò sino alla fine. La grammatica delle relazioni nella Bibbia”, è supportato iconograficamente -evidenzia Don Gianni Massaro Vicario Generale e Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano- da un affresco antichissimo che adorna l’arco trionfale dell’antica chiesa rupestre “Santa Croce” di Andria che rappresenta Gesù Cristo con un’aureola perlinata ed una purpurea tunica, coi fianchi cinti da un asciugamano bianco, prono nell’atto di lavare i piedi a Pietro. Simmetricamente, sul lato opposto, l’affresco continua con la rappresentazione dell’ultima cena.

«L’icona biblica di riferimento della XIII Settimana Biblica -ricorda don Gianni- è tratta dal vangelo di Giovanni che al capitolo 13 sottolinea come, in un contesto quale quello dell’ultima cena e in particolar modo nel gesto della lavanda dei piedi, Gesù ci mostra come ciascuno di noi deve farsi carico del fratello a cominciare dal basso e dal servizio più umile».

La serata di lunedì 8 marzo sarà incentrata sulla figura di Gesù, maestro di relazioni. Il professor Luca Moscatelli, cultore di scienze bibliche e collaboratore dell’ufficio per la catechesi della Diocesi di Milano, a partire dal passo biblico “Egli pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio” (Fil. 2,6), ci offrirà una rilettura dell’approccio empatico e profondo di Gesù con Dio, con il prossimo e con la comunità.

«In questa situazione di pandemia abbiamo tutti avvertito la necessità della vicinanza di Cristo -conclude don Massaro- e dei fratelli, nonché l’urgenza di riscoprirci prossimi a quanti sono nel bisogno. Vogliamo pertanto metterci alla scuola di Gesù per imparare a crescere nel nostro rapporto con Dio e con i fratelli, assumendo i suoi stessi atteggiamenti».

Sarà possibile seguire in diretta l’intera serata, i cui lavori saranno introdotti da S.E. Mons. Luigi Mansi, sui social (facebook e youtube) della diocesi di Andria oppure cliccando il seguente link: youtu.be/-TdRhoorzU0.