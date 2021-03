La futura nuora alla prova

Quando la religione permeava anche il vissuto sociale, la festa di metà Quaresima (domenica scorsa), segnava la fine del periodo più duro di penitenza perché si intravvedeva all’orizzonte ormai la più grande festa religiosa: Pasqua e, con la pasquetta, anche civile. A quei tempi, fino all’epoca dell’ adolescenza del vostro narratore, la penitenza era rigorosa, sebbene quotidianamente non è che ci fosse tanto da mangiare. Il non mangiare la carne al venerdì era un problema di chi poteva comprarsela, perché la gente comune non la vedeva nemmeno la domenica: per il ragù usavano le polpette di pan grattato impastato con un uovo. Chi la comprava normalmente sapeva poi trovare le scuse per giustificare la mancata osservanza del precetto, la gente comune, invece, faceva qualche ulteriore sacrificio con amore, consci che il Paradiso bisognava guadagnarselo. Tuttavia tutti davano qualche sbirciatina alla fine della quaresima. I pupazzi appesi tra i balconi delle strade erano il calendario popolare e, togliendone uno ogni domenica, si rincuoravano per la fine sempre più vicina. Quella domenica erano rimasti tre, a significare che fra tre domeniche il Cristo sarebbe risorto.

Per questo nelle case si cominciavano i preparativi per la grande festa ed essi non potevano non iniziare dalla pulizia della casa: le giornate si erano allungate e il sole si faceva vedere più spesso. Allora donne di pulizie non ce n’erano e soprattutto ai più mancavano i soldi per pagarle. La povera gente rimediava facilmente sia scambiandosi i favori tra i vicini (che nostalgia la strada formato famiglia!) sia organizzandosi tra familiari: e qui pativano la pena le ragazze. Le mamme si organizzavano con un calendario approssimativo e le cugine passavano da una zia all’altra. Nessun problema se erano più d’una perché trasformavano il tutto in caciara.

Sabbein i Carulein erano due giovani prestanti, di discreta preparazione anche culturale: abitavano a poca distanza l’uno dall’altra Saup a u chiangaun (siamo nella zona di san Vito, dove anticamente c’era un masso, forse ruota di mulino o di frantoio. Una leggenda dice che su quel masso si sarebbe riposato san Riccardo prima di entrare in Andria. Altri collocano la pietra santa nei pressi di via Murge, il che giustifica l’ingresso dalla porta santa, sulla quale fu costruita l’omonima chiesa, ora purtroppo chiusa. Pronunciarsi sulle leggende è difficile, comunque san Riccardo nu chiangaun l’acchiè). Sabbein aveva frequentato la quinta elementare ma non aveva neppure tentato l’esame di ammissione alla media, in quanto aveva subito un torto dal maestro, motivo per il quale, pur promosso, alla fine dell’anno strappò la pagella. Era capitato durante una chiassata in classe che fosse indicato dal maestro, data la vivacità del ragazzino, come responsabile con la conseguenza che il giorno dopo doveva essere accompagnato a scuola dai genitori. La mamma il giorno dopo si mise u sciarlucc e lo accompagnò ma non difese il figlio, sicura che l’autorità avesse ragione sempre, dalla porta disse indicando il figlio: “Signor maestro, quann angvoul minnl” (quando è necessario menalo). Ciò detto, si girò e tornò a casa. I genitori chiedevano alla scuola di aiutarli ad educare i figli, allora. Sabbein rispose all’ingiustizia strappando la pagella, pensando che senza quel documento non avrebbe potuto proseguire la scuola. Il padre, di poche parole, a quel punto disse: “non vuoi andare a scuola? Allour a u caldaridd”. E lo mandò a fare il garzone da un muratore. Fu una punizione che il ragazzo seppe trasformare in fortuna perché imparò il mestiere e si fece anche un nome come grande lavoratore. Il che aumentava l’indice di gradimento presso le ragazze.

Carulein invece fu ritirata dalla scuola dopo la terza elementare e mandata in casa di una “mest” a imparare a fare la sarta. Siccome era sveglia la ragazza dopo qualche anno si mise in proprio e cominciò anche lei a insegnare alle altre ragazzine. Compito non scritto delle allieve era contribuire alle pulizie della stanza laboratorio e anche del resto della casa. Il compenso era spesso la possibilità di avere ogni tanto un vestito nuovo quando capitava che una cliente portasse una stoffa alquanto abbondante. Nel contempo la maestra e le ragazze aumentavano la loro preparazione culturale leggendo, chi poteva, “Sorrisi e canzoni”, che era il giornale sul quale si erudivano le casalinghe ma anche gli uomini da u’ varvirr.

Passata la metà della quaresima cominciarono le belle giornate e la mest Carulein fu costretta a socchiudere il laboratorio per consentire alle ragazzine di aiutare le mamme nelle pulizie e fare la stessa cosa lei stessa in modo da tornare poi subito al lavoro per la consegna dei vestiti pasquali. La sorpresa per lei arrivò una sera quando il moroso andò per la visita serale. Lei fece l’errore di dire che era stanca per aver aiutato la mamma a fare le pulizie e il moroso non si fece trovare impreparato perché subito evidenziò che la madre era sola e non sapeva da chi farsi aiutare. Detta la cosa una prima volta e una seconda volta, alla terza la mamma di Carolina, che facendo finta di ricamare era seduta nella stanza per sorvegliare le mani dei due morosi, capì il ritornello e disse alla figlia se voleva lei andare a dare una mano alla suocera. Carolina dovette fare buon viso a cattivo gioco. Fu costretta a dire di sì, anche perché sapeva che quella era quasi una pretesa delle suocere che sfruttavano l’occasione per esaminare l’attitudine delle future nuore a sbrigarsi nelle faccende di casa: era lei che dava alla ragazza il principe azzurro e doveva verificare se era in grado di servirlo adeguatamente (trascurando nello specifico che anche la ragazza lavorava). Infatti la mamma di Carulein dall’alto della sua esperienza, quando l’accompagnò la mattina dalla suocera fece una sola raccomandazione: “fatti vedere sveglia, sveglia”. La ragazza si mostrò tanto sveglia che la sera non riusciva nemmeno a camminare. La suocera l’aveva messa proprio alla prova facendole fare i servizi più scomodi e anche più sporchi, facendola salire e scendere dalla scaletta traballante per pulire saup a cifunirr o smontare le tende, per concludere con la strcataur per lavare e poi il ferro per stirare i panni. Però fu contenta che la suocera era rimasta “contenta”. Alla fine di quella fatica, infatti, la suocera si chiamò la ragazza e l’abbracciò, assicurandola anche che quella esperienza non si sarebbe ripetuta (meno male). Quando andò la sera la mamma di Carolina a riprendere la figlia la suocera si complimentò con lei per averla formata bene: è una ragazza da marito, riferì, e fece gustare a entrambe la sua laganedda dolce, una specie di lasagna fatta in casa e cucinata nel vin cotto fatto con i fichi secchi. Carolina ne ebbe ancora la prova la domenica delle palme. I suoceri erano abituati ad andare alla prima messa per la benedizione delle palme portando con sé un bel fascio di rami di ulivo. Subito dopo si partiva con il traino verso la campagna più vicina per legare il mazzo delle palme a un albero grosso di ulivo che si affacciava Saup a u strataun per benedire tutto l’oliveto.

Nella circostanza la famiglia faceva una specie di pic nic. Quella volta invitarono anche la famiglia di Carolina. La cordialità tra le due famiglie era visibile al punto che si dedicò il tempo a contrattare il corredo di matrimonio essendo intenzionati a far sposare subito i due piccioncini: “han fatt grann i fatighn tutt i diue”. Cominciò allora la corsa a stupire. Il giovedì santo Carolina invitò tutti a visitare il “sepolcro” della sua parrocchia. Questo monumento alla generosità di Dio che aveva mandato il Figlio a sacrificarsi per noi allora veniva realizzato con il concorso di tutti i parrocchiani e Carmelina aveva da tempo messo in alcuni piatti un po' di terreno con dei semi di orzo e avena e depositati al buio. Ora erano spuntati abbondanti filini verdi e con questi piatti si ornava l’altare della Eucarestia, quasi a simboleggiare la partecipazione dell’uomo al sacrificio divino. E Carolina mostrò con orgoglio quella sera i suoi piatti. Cose umili ma offerte con il cuore e per questo maggiormente gradite dal buon Dio. Mentre la mamma non si era dimenticata di far trovare u calzaun al ritorno. Il giorno di Pasqua quando ebbe a casa u cungirt bunn che superava ogni aspettativa Carmelina capì che l’esame era stato superato a pieni voti.

La uagnedd sveglia i u uagnaun fadgatàur erano pronti per un matrimonio che sarebbe durato “finché morte non li avrebbero separati”.