I Disturbi dello spettro autistico, novità ed evidenze scientifiche

È in programma venerdì 26 marzo 2021 il webinar organizzato dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità.

I disturbi del Neurosviluppo saranno al centro dei lavori che vedono, in qualità di responsabile scientifico, il dott. Luigi Mazzone (Neuropsichiatra infantile Policlinico Universitario di Tor Vergata, Roma); la direzione del Webinar è affidata all’avv. Francesco Bruno (presidente della FPN).

I D.S.A. sono un gruppo eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da difficoltà nell’interazione e nella comunicazione sociale, da interessi e attività limitati e da comportamenti ripetitivi. A livello internazionale, i D.S.A. vengono indicati come una condizione ad elevato impatto sociale e costo sanitario in riferimento a tutte le fasi di vita e a tutti gli ambiti di intervento. Recenti studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato della prevalenza dei D.S.A. (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità un bambino su 59 presenta un D.S.A., con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi; secondo dati recenti diffusi dall’Osservatorio Nazionale Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità un bambino su 77. In Italia si stima un impatto diretto su almeno 500.000 famiglie).

«Il webinar – commenta l’avv. Francesco Bruno - vuole fare il punto, in maniera interdisciplinare, sulle novità ed evidenze scientifiche in materia proponendo riflessioni per le diverse fasce di età e tenendo conto delle varie tipologie di soggetti con D.S.A., sempre nel massimo rispetto e centralità della persona. Mira a far acquisire e aggiornare le conoscenze scientifiche, metodologiche ed operative in merito agli strumenti di intervento sui soggetti con D.S.A. secondo le linee guida nazionali ed internazionali nonché la normativa nazionale e regionale. Vuole aprire un confronto costruttivo con le diverse realtà, istituzionali e del terzo settore, che si occupano del tema per tracciare una virtuosa linea di collaborazione al fine di affrontare, in concreto e con incisività, le complessità che comporta la condizione per chi la vive direttamente, per le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, gli attori istituzionali a vari livelli, la società tutta».

Ad oggi sono pervenute quasi 250 iscrizioni da tutt’Italia. Ricordiamo che la FPN ha voluto rendere gratuita la partecipazione al webinar per favorire il più possibile la divulgazione di importanti notizie scientifiche ad un target trasversale. Per inscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”, FAD.

Al termine del webinar sarà disponibile l’attestato di partecipazione.