A Londra si dice: «Watch your speed, your son does» per sottolineare il pericolo dell'alta velocità negli occhi dei passeggeri. Ma se a dirlo fosse un architetto con l'obiettivo di realizzare strutture nuove e capaci di resistere al passare del tempo, il messaggio funzionerebbe bene anche utilizzando «line» al posto di «speed».

Questa l'idea di base della foto scattata da Mariangela Frisardi, architetta andriese, foto che è stata selezionata per la International Street Photography Exhibition, inaugurata lunedì scorso a Glasgow: la foto è stata nel quartiere di Ealing (Londra). Ha come tema/titolo la fotografia di strada, un genere fotografico che riprende situazioni reali in luoghi pubblici, evidenziando aspetti della vita di tutti i giorni. Sono stati selezionati sessantaquattro fotografi provenienti da tutto il mondo - sessanta sono i siti scelti per l'esposizione delle foto per le strade della città di Glasgow.

«La mia foto - spiega l'architetta Mariangela Frisardi - pone l'attenzione su di un manifesto pubblicitario con la scritta ‘’watch your speed, your son does’’. Questa campagna pubblicitaria, lanciata dalla compagnia di trasporto pubblico inglese (Tfl –Trasport for London) aveva l'intento di incoraggiare i conducenti londinesi a tenere sotto controllo la propria velocità, assumendo un punto di vista diverso e concentrandosi sul passeggero nel veicolo e su come si sente.

Riformulare la tematica della velocità sui mezzi pubblici attraverso gli occhi di coloro che sono più vicini a loro. Lo scatto dunque propone l'istantanea di un autobus in movimento concentrandosi sull’occhio spaventato di un bambino, un comune passeggero».

Mariangela Frisardi, oggi iscritta all'Ordine degli Architetti di Milano, nasce ad Andria e si laurea alla facoltà di architettura del Politecnico di Bari con una tesi in allestimento museale. Qualche anno in terra britannica per fare esperienza e mostrare le proprie capacità lavorando a progetti di architettura residenziale e d'interni per studi della City of London. Questo senza mai mettere da parte le passioni per la fotografia, le illustrazioni digitali, il disegno a mano e la musica.

Dal 2019 Mariangela è rientrata in Italia e, in particolare, a Milano dove opera/lavora come architetta libera professionista.