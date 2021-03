Per celebrare il 700°anniversario della morte di Dante Alighieri, il Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi di Trani ha promosso, in concomitanza con la staffetta di lettura che impegnerà tutte le classi del Liceo nella lettura di 33 canti della Divina Commedia per trentatré settimane, il Concorso: DantiAMO tutto l’anno sul tema “Dante - Astro splendente da 700 anni”.

Il Concorso nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura delle opere dantesche, in particolare della Commedia e di far apprezzare l’immortalità della poesia dantesca e i suoi particolari legami con la Scienza e l’Astronomia, ha visto tra i premiati non solo la scuola Ites-Les “E.Carafa”, di cui già ieri abbiamo dato notizia, anche il c.d. Jannuzzi-Di Donna sale sul podio del concorso e si aggiudica una meritata vittoria.

La soddisfazione nelle dichiaraizoni della dirigente scolastica, Lilla Bruno: «Un sabato sera insolito, trascorso a scuola Grande emozione per gli alunni della classe 2 D dell’I. C. Jannuzzi Mons di Donna, per aver partecipato e vinto il 1° premio al Concorso “Dantiamo tutto l’anno”, in occasione dei 700 anni della scomparsa di Dante.

I miei complimenti agli alunni della nostra “scuola media” che si sono messi in gioco grazie alla magistrale guida dei docenti Anna Vangi per i testi e la recitazione, Giuseppe de Tullio per il montaggio audio video e per la musica, Nunzia Lotito per le coreografie.

Questa vittoria mostra chiaramente che il lavoro di squadra fra i tre ordini di scuola è sempre vincente!».