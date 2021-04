Venerdì Santo: riviviamo il rito della tradizionale processione per le vie della città

Come ogni anno, si rinnovava anche nel 2019, il tradizionale appuntamento con la processione del venerdì Santo e sarebbe stata l'ultima prima che la pandemia sopraggiunta nel 2020 mettese in stand by numerose celebrazioni della tradizione e del folklore anche religioso. Una folla composta di andriesi accoglieva, lungo tutto il percorso, le statue che raffigurano i Misteri pasquali: dalla Madonna Addolorata al Cristo in croce, fino alle pie donne che piangono la morte di Gesù, unite alle croci ottocentesche, portate a spalla dai Crociferi. Anche la Sacra Spina, nelle mani di mons. Mansi, nel cammino lungo le vie della città in preghiera.

Tante le confraternite e le parrocchie che sino a due anni fa era impegnate in uno dei momenti tradizionali più sentiti della religiosità popolari, assieme ai rappresentanti civili e militari e al mondo dell'associazionismo.

La preghiera in questo venerdì santo è rivolta essenzialmente alla rinascita imminente di un nuovo periodo caratterizzato dalla fine dell'emergenza pandemica.