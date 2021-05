Domenica 9 maggio, presentazione del libro dei "Volontari della Memoria"

È uscito una settimana fa il libro dei Volontari della Memoria!

Si tratta del libro frutto dell’omonimo progetto che si è svolto ad Andria per tutto lo scorso anno grazie al sostegno del Corpo Europeo di Solidarietà.

Un progetto sperimentale, unico nel suo genere in Puglia, in cui un gruppo di biografi volontari ha raccolto storie di anziani andriesi in situazione di fragilità.

In occasione della Festa dell’Europa, domenica 9 Maggio alle 19:00, il libro - che raccoglie tutte le biografie prodotte - verrà presentato per la prima volta live sulle pagine Facebook di Eurodesk Andria e Volontari della Memoria.

Interverranno la Sindaca Giovanna Bruno, l’Assessora alla Cultura Daniela Di Bari, il responsabile del progetto Saverio Colasuonno, il responsabile Eurodesk Andria Andrea Colasuonno, le autrici delle biografie.

Si parlerà del progetto, del libro e di quanto sarebbe migliore un mondo con meno solitudine e un po’ più di memoria.