Entra nel vivo l'organizzazione del Premio Giornalistico dedicato a Michele Palumbo

Entra nel vivo della sua operatività l'organizzazione della seconda edizione del Premio Giornalistico "Michele Palumbo – I Fatti, le Idee, le Opinioni” posticipato nei tempi a causa delle restrizioni imposte dell'emergenza pandemica.

«Sono due le principali novità di questa edizione – ricorda Franco di Chio, Presidente del Circolo della Stampa BAT "San Francesco di Sales", promotore del Premio: l'istituzione di una specifica sezione dedicata alla Scuola e l'indicazione nel Bando di alcuni temi sicuramente forti e innovativi, sui quali le giornaliste e i giornalisti di Puglia dovranno cimentarsi con opportuno impegno».

Ed eccoli i tre temi riservati alla sezione pubblicisti e professionisti: "Epidemia e Infodemia - tra Fakes, Teorie scientifiche e Verità di Stato"; “L'Ironia grimaldello del Potere”; “Big Data e Libertà nel Web: Democrazia a Rischio?”.

«Per la sezione Scuola invece – prosegue di Chio - le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno del Liceo Classico “Troja” e del Liceo Scientifico “Nuzzi”, lì dove è ancora vivido il chiarissimo insegnamento del Professor Palumbo - dovranno cimentarsi nella produzione di una saggio di Storia oppure di Filosofia, secondo le indicazioni impartite dai rispettivi dirigenti.

Mettere in cantiere questa iniziativa – rimarca il Segretario Generale del Circolo, Vincenzo Rutigliano – è costato non poca fatica, ma quest'ultima può dirsi ricompensata dall'onore per l'intera base sociale di commemorare, una volta di più, la memoria di Michele: una persona amabile, un amico fraterno, un valente e brillante giornalista e un docente assai stimato sopratutto dai più giovani».

Il Premio è organizzato con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia e dell'Associazione della Stampa di Puglia e gode, tra gli altri, dell'Alto Patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Puglia e della Civica Amministrazione Andriese.

I lavori relativi alla sezione giornaliste/i dovranno pervenire entro il 10 giugno 2021 al Circolo della Stampa "San Francesco di Sales” c/o Oratorio-Centro Giovanile Salesiano "Don Bosco" in Corso Cavour, 71 Andria.

I saggi elaborati dalle studentesse e studenti dei due Licei dovranno essere invece consegnati alle rispettive segreterie di Istituto entro il 31 maggio 2021.

La cerimonia di premiazione è in calendario per mercoledì 14 luglio.

*Tutti i particolari del Bando sono consultabili sul sito istituzionale della Biblioteca del Consiglio Regionale e sui siti dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia e di Assostampa Puglia.

Nota biografica: Michele Palumbo, è stato docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico "Carlo Troya" e al Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, coordinatore della Scuola di Filosofia (IISSF di Napoli) e giornalista corrispondente / opinionista per quasi 30 anni de "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Autore di numerosi saggi filosofici e storici, ha curato anche la collana "Il Club / Filosofia, Storia & Teatro". Notevole l'attività convegnistica su temi di cultura, arte, storia, filosofia e costume. All'esordio, fu collaboratore delle prime radio libere locali e pioniere della testata giornalistica "Puglia"; fondò nella sua città, Andria, le testate periodiche "Andria - i fatti, le idee, le opinioni" e "Andria/Giornale cittadino". È stato il primo Presidente del Circolo della Stampa della BAT "San Francesco di Sales", fino alla sua prematura scomparsa avvenuta il 4 marzo del 2017.