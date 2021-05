Tempo di bilanci per il progetto "Stop and Change" Copyright: n.c.

Il progetto Stop and Change volge alle sue battute finali, a seguito della conclusione dei momenti laboratoriali.

Nato con lo scopo di riconoscere e prevenire la violenza di genere, promuovendo cambiamenti nei comportamenti socio-culturali e relazionali tra i gruppi di pari ed eliminare modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, il progetto è stato gestito da un gruppo di giovani e tra loro anche Gabriele Losappio, responsabile della parte editoriale, che ha intervistato Martina Lobascio e Italia Aiuola. Martina, formatrice e mediatrice culturale, laureata in Comunicazione e Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle arti di Bologna, ha condotto la parte relativa alla street art. Italia, attrice e formatrice, laureata in cultura teatrale e diplomata presso l’Accademia dello spettacolo Unika, si è invece occupata della fase laboratoriale di teatro danza.

Durante la conversazione sono state toccate differenti questioni inerenti all’esperienza da poco terminata. Un’esperienza che ha coinvolto i giovani, che con il loro entusiasmo e la loro voglia di sperimentare, si sono cimentati in diverse attività artistiche. Il bilancio, nonostante le restrizioni causa covid, è comunque più che positivo, grazie al desiderio dei ragazzi di mettersi in gioco. Anche se la situazione ha imposto un numero molto ristretto di partecipanti, è stato un modo per rimettere la creatività al centro della vita quotidiana, in un periodo in cui più che creativi, ci si sente costantemente ingabbiati.

In seguito, tema focale è stato il ruolo che questi canali artistici possono rivestire per fare luce sulla delicata questione della violenza di genere, la cui prevenzione è l’obiettivo principale del progetto. Quotidianamente ci interfacciamo con episodi di violenza, che sia sui social, in tv, per le strade della nostra città. Riconoscere questo tipo di azioni diventa il primo passo per poi denunciare, combattere ed infine eliminare la disparità tuttora presente.

Questa lotta sociale e culturale vede proprio i giovani in prima linea. Spesso descritti come superficiali e disinteressati a queste tematiche, sono in realtà i veri protagonisti di una “rivoluzione” che è alle porte.

Infine, un messaggio conclusivo di speranza, nell'attesa di poter condividere i risultati prodotti e mostrarli alla cittadinanza. Per fare in modo che sia solo l’inizio di un qualcosa di più grande e duraturo.