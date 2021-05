Dopo 25 anni, riapre il Gruppo Scout Andria1

Domenica 16 maggio 2021 presso la parrocchia San Nicola di Myra ci sarà la Cerimonia di Apertura del gruppo Scout Andria1, che si terrà durante la celebrazione eucaristica delle 18.30 presieduta dal Sua Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo della diocesi di Andria.

L’ Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta circa 184.000 soci, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 21 anni, nella realtà sociale italiana di oggi.

L’Agesci è nata, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, nel 1974 dall’unificazione di due preesistenti associazioni, l’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani), maschile, fondata nel 1916 e l’AGI (Associazione Guide Italiane), femminile, fondata nel 1944.

«Nell’azione educativa l’Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto dell’operato degli altri ambienti educativi. La sua diusione, omogenea sul territorio nazionale, testimonia l’impegno civile al servizio del Paese attraverso la peculiarità del suo carisma. I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che: vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla “cittadinanza attiva” (autoeducazione); è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani; deriva da una visione cristiana della vita; tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, con gli altri; offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro (coeducazione); vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.

I soci adulti dell’Associazione, sono donne ed uomini che realizzano la loro presenza di servizio come Capi nei modi propri dello scautismo, testimoniando così la loro scelta sia di cittadinanza attiva che di fede. Ogni adulto impegnato al servizio dei ragazzi, segue un particolare iter di formazione su due livelli, uno regionale e uno nazionale, che alla sua conclusione da diritto ad un riconoscimento valido a livello internazionale. Oggi più che mai, abbiamo davvero bisogno di recuperare i tanti valori ormai sopiti, distratti molte volte dai social e i media che contrastano uno stile di vita umano e rivolto al prossimo.

La pandemia inoltre ha favorito l’isolamento e l’egoismo rendendo più diffcili i rapporti relazionali. Noi capi insieme al parroco don Claudio Stillavato, anche assistente ecclesiastico del gruppo, abbiamo pensato di iniziare questo percorso, dalla branca dei lupetti (8-11 anni), età in cui è fondamentale l’azione educativa per i nostri figli, in quanto si inizia a coltivare l’Amore in tutte le sue dimensioni».

Per chi volesse conoscere più da vicino l’associazione è possibile: recarsi in sede, Parrocchia San Nicola di Myra, Via R. Bonghi, 4 - chiamare al tel. 0883. 898 024 - inviare una mail a andria1@puglia.agesci.it