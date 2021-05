Una volta erano gli eventi a determinare i nomi, quelli conosciuti dalla gente: l’anagrafe serviva solo per gli atti formali. Il cognome era Pastore ma nessuno lo conosceva. Quando però percorreva via Ferrucci con l’inseparabile asina tutti lo indicavano e lo chiamavano Pagettedd, che doveva essere un derivato di paglietta. Infatti d’estate passava esibendo una paglietta in testa con la quale imitava gli attori di avanspettacolo. Ma il particolare interessante era che copriva anche la testa dell’asina con una paglietta simile alla sua, con la conseguenza di suscitare l’ilarità soprattutto dei bambini che a frotte seguivano la strana coppia.

Su via Ferrucci sorge(va) un palazzo di gradevole aspetto. Se il vostro narratore dicesse che esso apparteneva al dott. Vincenzo Terlizzi, pochissimi capirebbero di chi stiamo parlando. Quando invece nel racconto di Pasqua ho citato un tale Bcchzz in tanti lo hanno riconosciuto in quell’elegante signore che ogni mattina presto usciva di casa con il mento adorno di una sottile peluria e si recava a passo svelto verso la chiesa di San Francesco per ascoltare la messa delle sette, farsi la comunione e poi alle otto recarsi al lavoro presso il vicino comune. Lungo il tragitto era lui che salutava tutti aggiungendo sempre un garbato inchino. Chi all’epoca serviva messa ricorda la difficoltà a mettere sotto il mento la patena (il piattino- come si usava allora) onde evitare la possibile caduta per terra di briciole dell’Ostia data la presenza della barbetta. Ma lui non aveva intenzione di rinunciare sia alla barbetta, che ormai lo caratterizzava, sia alla Comunione, data la sua profonda fede religiosa. Intatti sia lui che la moglie Flora provenivano da famiglie che la Fede la praticavano profondamente tanto che la domenica chiedeva al viceparroco di san Francesco, Don Mario Melacarne (poi direttore spirituale del Seminario), di accompagnare il sacerdote nel portare la Comunione ai malati. Immaginate allora un sacerdote umile e discreto insieme a un ragazzo poi giovane esuberante. Vincenzino usava portare il campanello nella piccola processione. Per rispetto e riverenza al Sacramento infatti il sacerdote era accompagnato da un ragazzo che portava un ombrello damascato che serviva a segnalare la presenza del Santissimo, due chierichetti con il cero acceso e uno che portava appunto il campanello. Solo che quel campanello in mano a Vincenzino suonava in continuazione per richiamare l’attenzione anche delle persone che erano in casa ed egli ad alta voce invitava tutti a inginocchiarsi al passaggio del Cristo eucaristico. Don Mario cercò più di una volta di sfuggire alla sua presenza, ma egli si presentava puntuale e andava fiero quando riusciva a far inginocchiare anche gli uomini che si incontravano per strada. Quel piccolo rito domenicale serviva anche a ricordare a tutti l’obbligo festivo della S. Messa e permetteva al malato di ricevere una parola di conforto da parte del sacerdote. Un rito che andò man mano perdendosi. Oggi ancora il Sacramento cammina per le nostre strade anche nei giorni feriali ma nell’incognito, affidato molte volte a pie donne (suore o laiche) che, senza nulla togliere al loro servizio ora consolidato da Papa Francesco, visitando i malati possono non avere l’autorevolezza per una parola buona di consolazione.

Chi lo ha conosciuto da grande e da impiegato comunale ricorda il suo portamento signorile, la voce monocorde e l’attenzione verso tutti. Il suo ufficio era in un piccolo sgabuzzino all’entrata del chiostro di proprietà comunale dove scriveva gli atti notori, il che lo teneva a diretto contatto con la gente più povera. Occasione irripetibile per lui di raccontare e farsi raccontare. Era una specie di confessionale laico che permetteva a lui di acquisire tante informazioni sui bisognosi che poi segnalava per un intervento caritativo. U Bcchzz aveva il termometro vero della situazione sociale in Andria. Nel suo studiolo l’unico arredamento, oltre al Crocifisso alla parete, lo scrittoio e la sedia, era sempre una cassetta per raccogliere le elemosine con l’immagine di san Vincenzo De Paoli, fondatore di un’opera caritativa di cui u Bcchzz è stato presidente cittadino per molto tempo (l’organizzazione aveva diramazioni in tutte le parrocchie). U Bcchzz non chiedeva di mettere un soldino nella cassetta: bastava posizionarla in modo ben visibile che la gente capiva quello che doveva fare per compiacerlo a volte, ma più frequentemente perché il povero sente il dovere di aiutare gli altri magari più poveri di lui. Egli era contento quando la portava a svuotare dalle suore vincenziane che curavano i malati e i bisognosi. Nell’esercizio della carità vale il precetto divino ma a renderlo operativo serve la credibilità di quelli che gestiscono le offerte. E qui la garanzia era nella personalità di colui che mai apriva una cassetta che egli esibiva in ogni occasione, soprattutto nel mese di novembre davanti al cimitero (ora troviamo i soci dell’UNITALSI). La credibilità era poi nelle suore vincenziane, il braccio operativo della carità in Andria quando non c’era ancora la Caritas e l’aiuto ai poveri era affidato al buon cuore. E qui al vostro narratore piace raccontare un episodio di cui è stato testimone: quando come volontario insegnava italiano agli stranieri nella sede attuale della Caritas (di fronte al fantasma dell’ospedale vecchio) capitava di vedere questi migranti stesi per terra perché stanchi per la giornata lavorativa. Uno si era accasciato sul ballatoio proprio all’ingresso dell’aula. Non si capiva se dormisse perché a tratti chiudeva gli occhi. Sale le scale suor Giuseppina con un po' di affanno data l’età e lo vede subito: si inchina fino a terra per una carezza sul volto di quello sconosciuto. Chissà da quando quel ragazzo aspettava quel gesto tanto che immediatamente aprì gli occhi e sorrise alla suora. La religiosa ricambiò il sorriso e lo invitò in cucina per mangiare qualcosa. A volte non è quello che si da importante quanto il cuore che sorregge quel gesto. In classe, raccontando l’episodio ricordai la Veronica che sulla via del calvario asciugò il sangue e il sudore di Cristo. Non le costò nulla quel gesto ma è entrato nella storia della umanità. Un giorno anche i migranti italiani per le vie del mondo cercavano una carezza sia pure da uno sconosciuto. E in quel gesto era la loro fortuna.

La mentalità impiegatizia u Bcchzz la portava anche in casa nel conservare e documentare le sue attività. Se fossimo venuti in possesso del suo immenso patrimonio documentale avremmo oggi conosciuto la storia di Andria di quel periodo documentata dal vivo. Aveva conservato tutti i biglietti di spostamento: dal tram, al pullman, al treno, su ognuno dei quali annotava il giorno e il motivo per cui prendeva quel mezzo. Avendo fatto diversi pellegrinaggi a Lourdes, conservava tutti i Flambeau (le candele con la carta che raccoglieva la cera) su ognuno dei quali era indicata la data. I libri di devozione, le immaginette sacre, i giornali locali, tessere del fascio e quelle della democrazia cristiana e oggetti vari. Fortunosamente nelle mie mani è capitata la tessera sanitaria di estremo valore documentale. Una miniera di foto che egli scattava durante tutte le manifestazioni e cerimonie (pensate all’opera meritoria di Michele Guida oggi) su ognuna delle quali annotava la didascalia con il pennino ad inchiostro. Tutto questo immenso patrimonio è finito in una discarica quando morto lui e il figlio il palazzo è stato venduto con tutto il contenuto. Il compratore non manifestò interesse per quelle “robacce” e incaricò il muratore di liberare la casa. Fortunosamente uno scatolo di scarpe pieno di questi cimeli è passato dalle mie mani, motivo per il quale oggi ne possiamo almeno parlare. Per capire il senso di quello che stiamo dicendo basta osservare il grande quadro che raccoglieva le foto dei viventi e dei defunti della famiglia. Chi nelle case dei nonni non ha visto una parete dedicata a queste “parate”: era l’esibizione orgogliosa della propria appartenenza e la lampadina accesa manteneva costante il fascinoso dialogo con chi ci aveva dato la vita.

Osservando la foto della casa che pubblichiamo si nota la sua fede politica: in basso i simboli della monarchia che raccolse il suo voto nel referendum (nell’altra foto il pellegrinaggio alla tomba della regina Elena in Francia) e poi i manifesti della democrazia cristiana, partito nel quale militò fino alla fine della sua vita. Fu anche qui una partecipazione generosa, libera come era da ogni ambizione: le sue battaglie erano sempre mirate al sociale da quando cominciò ad aiutare i medici nell’ospedale militare (1941) e continuando poi nelle diverse organizzazioni cattoliche. Alcune foto lo ritraggono a fianco del sen. Jannuzzi o di Giovanni Bitetto o altri “potenti” del tempo, mai però fece politica attiva perché questo poteva incrinare la credibilità per la sua passione verso gli ultimi, per parlare dei quali si presentava davanti a chi aveva il potere.

Omaggio a un uomo sempre coerente con la sua fede e dallo straordinario amore verso gli ultimi.

Ringrazio don Gianni Agresti per la collaborazione.