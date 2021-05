Da oggi in libreria la “Pasticceria” di Pinuccio Pomo

Da oggi é in libreria la “Pasticceria”, un libro che contiene 12 suggestivi racconti e tanto altro. Autore Pinuccio Pomo, gastronomo competente e scrittore dalla penna elegante e divertente, già misuratosi in passato con altre tre interessanti pubblicazioni. Era da tempo che nel panorama culturale cittadino non accadeva qualcosa di apprezzabile e degno di essere pubblicato e letto. Il libro con i suoi racconti, ironicamente definiti nel sottotitolo “dolci e amari”, è, come scrive Pinuccio in apertura, un omaggio ai suoi genitori, in particolare alla memoria del padre pasticciere; e anche una testimonianza dell’adolescenza vissuta tra i banchi del lavoro paterno. I racconti ripercorrono periodi di vita d’altri tempi nei quali si intrecciano i ricordi di esistenze, di ambienti, di una umanità perduta nel secolo scorso, sui quali svolazzano o fanno da nostalgico e goloso contorno le descrizioni di tanti prodotti della cucina e della pasticceria, in parte non sopravvissuti alle necessità del consumismo.

E così ci si può accostare alla zuppa fumante di cicerchie maritate con crostoni di pane raffermo abbrustolito e ai tanti ricordi di una dolce e al tempo stessa amara condizione di bracciante di Don Franco poi diventato possidente (uno dei racconti più densi di emozione); contemplare la cena della esigente duchessa Eugenia, con crostini di burro e acciughe, consommè, galantina di pollo con asparagi, fragole al vino rosso e bavarese; sorridere ripercorrendo la vicenda del fidanzamento di Donna Lia. Ma è la pasticceria la protagonista più o meno manifesta, ma presente nella torta dell’equivoco, nelle cartellate della vigilia di Natale, nel sanguinaccio e la tragicomica vicenda dell’occhio di vetro tra i confetti; nelle meringhe della Torinese, nelle millefoglie del concerto di Nini Rosso ed in tutti gli altri racconti. Tutto é incastonato dall’autore con evidente passione, con meticolosa attenzione per i dettagli e per l’impiego di tante belle espressioni dimenticate, in trame leggere e piacevoli. Meritevoli anche le illustrazioni di Ettore Lorusso. Vale, quindi, la pena aprire questo contenitore ricco di “gustosa memoria”, che non è detto non possa anche portare significative riflessioni a noi sfortunati abitanti del terzo millennio.

Edito da Seak - Andria - in libreria 12 euro.