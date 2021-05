(R) estate insieme: il progetto Caritas per l’accompagnamento scolastico e la socializzazione

L’emergenza Covid-19 non è ancora terminata. I disagi si stanno manifestando in più settori e coinvolgono differenti fasce di età. Accanto ai tradizionali servizi della Caritas della Diocesi di Andria dalla scorsa estate sono stati pensati e realizzati campi estivi per ragazzi.

«Come più volte ripetuto - spiega don Domenico Francavilla direttore della Caritas - l’emergenza COVID-19 ha portato con sé una nuova minaccia che è quella di aumentare il livello di esclusione sociale di bambini/e e ragazzi/e che, privati dalla possibilità di andare a scuola e di svolgere attività sportive e formative, non hanno accesso alle più semplici opportunità di inclusione sociale».

Chiari sono gli obiettivi prefissi dall’Agenda 2030 (sconfiggere la povertà – sconfiggere la fame – salute e benessere – istruzione di qualità – ridurre le disuguaglianze – rafforzare il partenariato) come anche la frammentazione delle proposte formative ed educative dell’ultimo anno.

«Dopo una attività di crowdfunding, grazie alla selezione di Impatto +, di Banca Popolare Etica e la piattaforma Produzioni dal Basso e la collaborazione dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Andria anche per l’estate 2021 -evidenzia don Francavilla- siamo pronti a riproporre la fantastica esperienza del progetto (R)Estate Insieme, per l’accompagnamento scolastico, e la socializzazione! Sono previsti 5 turni di 16 ragazzi per 10 giorni ciascuno a partire dal 21 giugno. Li trascorreremo in una struttura idonea con la presenza di tutor e animatori. Ogni giorno dalle 9 alle 17 con attività di studio, gioco organizzato, laboratori, sana alimentazione».

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 9 e ai 13 anni (iscritti in questo anno scolastico dalla 4 elementare alla terza media); sarà possibile iscriversi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (fino ad esaurimento dei posti a disposizione) presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola, 15 - Andria.

È richiesto un contributo secondo le seguenti fasce:

Fascia ISEE

Contributo (escluso utilizzo del trasporto)

≤ 3.000 Gratuito

Da 3.000,01 a 6.000 € 10,00

Da 6.000,01 a 9.360 € 20,00

Da 9.360,01 a 12.000 € 30,00

Per ogni 1.000,00 o frazione in più + € 5,00

Il progetto coprirà il periodo che va dal 21 giugno al 27 agosto 2021.

Ogni turno è di 2 settimane, dal lunedì al venerdì.

Ogni turno sarà di 16 ragazzi suddivisi in 4 gruppi, ciascuno seguito da un formatore.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Diocesi di Andria – Caritas diocesana Via E. De Nicola, 15 – Andria; 0883.884824; andriacaritas@libero.it; lunedì – venerdì ore 9:30 – 12:00.