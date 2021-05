Parlare di pudore oggi è fare riferimento a un sentimento che sembra superato. Di fronte al dilagare della libertà sessuale e dei costumi se siamo costretti ad accennare al pudore lo facciamo con ironia, quasi a indicare un sentimento che non ha ragion d’essere. Eppure fino a qualche decennio fa proprio sul pudore si giocava la fortuna della donna, soprattutto nelle società a forte caratura contadina. Senza pregiudizi di carattere morale, era la società del tempo. La massaia, spesso chiamata “fattrice”, era colei che doveva riservare le sue grazie (specie se abbondanti) solo al marito e a questo veniva educata sin da piccola.

Essendo quasi sempre combinati i matrimoni, se si metteva occhio su una bimba questa veniva tenuta sotto osservazione fino a quando diventava signorina. Due erano le caratteristiche per essere un buon partito: le proprietà e di questo se ne occupavano i padri, e il pudore: non doveva essere frsclodd (allegra di costumi) e di questo si occupavano le madri, la propria e la futura suocera.

Carla abitava dalle parti di via Ferrucci e a dieci anni giocava ancora al salto della corda o alla campana in mezzo alla strada. Non sapeva la poveretta che dal balcone una signora, madre di un ragazzo dodicenne, la teneva d’occhio. Il regime fascista aveva educato il popolo a sposarsi presto perché c’era necessità di figli per la patria. Con il discorso dell’Ascensione del 1927 era cominciata la “battaglia demografica” contro il celibato e il matrimonio tardivo e le pratiche per la interruzione della gravidanza. I celibi divennero “disertori della paternità”.

Ed ecco che a tredici anni la mamma e la candidata suocera decidono di agire.

Moue se ne vein mamm i n’olta femmn – anniuc la mascioit i ioie sond pcenenn. (Musaico)

La ragazzina poteva anche ribellarsi ma la sua volontà valeva poco di fronte alla decisione dei genitori: i suoi desiderosi di “sfrange” quel capitale umano che poteva diventare “nu chiangaun” se non si sposava, quelli del futuro sposo che non vedevano l’ora di accasare il figlio visto che erano in tanti a pesare sulla scarsa economia familiare.

La ragazzina capisce che la vita gaia per lei è finita e comincia quella della responsabilità. A sedici anni è già sposa e dopo due mesi si trova incinta. La ragazzina piange spesso ma la mamma cerca di distoglierla dai pensieri suggerendo che i figli è meglio farli da giovani e che i figli sono “utili a legare il marito alla moglie, altrimenti diventano uccelli di bosco”.. Ed eccoci al parto: la ragazzina ha paura e chiede di andare a partorire in ospedale riscontrando la ferma opposizione della mamma: che deve dire tua suocera se il medico ti vede nuda? Infatti negli anni cinquanta i reparti maternità c’erano negli ospedali, ma la gente preferiva il parto in casa per pudore (da pud che significa fuga, in questo caso dall’ospedale): provvedeva ad ogni esigenza la mammoir, la levatrice, l’ostetrica o come la volete chiamare. Al parto allora moriva il 50% dei bambini e il 10% delle donne, vittime spesso solo del pudore. Si può immaginare la paura che accompagnava l’attesa del parto. Le donne del vicinato, tutte esperte per la moltitudine di parti vissuti, erano piene di consigli preparatori, tutti orientati a evidenziare i rischi che si potevano correre. Le famiglie che se lo potevano consentire sceglievano la mammoir migliore che c’era in città. Carmela fu una scelta obbligata: era scrupolosa, attenta, capace e soprattutto abitava in via Ferrucci, quindi in grado di intervenire subito. Carmela era molto attiva e conosciuta anche per l’abilità di sbrigarsi in situazioni complesse. Quando il parto si presentava difficile si ricorreva a “donna Carmela”, dove il donna non era un titolo onorifico ma una forma di rispetto. Nonostante la cuccagna che si verificò in casa tra il via vai di familiari e vicini di casa (rigorosamente femmine, una più dottoressa dell’altra, e il marito di Carla che a ognuna chiedeva “Mbè?” senza ricevere risposte), andò tutto bene per Carla: l’annunzio del lieto evento il padre lo ebbe da sua madre che quando vide che era femmina gridò la sua gioia: avrebbe avuto il suo nome: Concetta e chiacchiere non ce n’erano. Flora, Giada, Ortensia non erano nomi in uso e poi Concetta faceva riferimento alla Madonna, espressione massima del pudore. Dare i nomi dei genitori era un sacrosanto dovere dei figli per tramandare la discendenza. C’era un regolamento non scritto che fissava l’ordine con il quale assegnare i nomi: i genitori, i fratelli, i cognati e via via allargandosi.

Il problema si presentò subito dopo. Anche per la giovane età di Carla il latte non “scendeva”. Nasceva allora un sentimento di vergogna, sembrava una menomazione: chi era stata capace di nutrire la nuova vita per nove mesi ora non sapeva accompagnarla nella crescita iniziale. Fu chiamata per consulto di nuovo Carmela, che non seppe dare una risposta convincente ma provvide lei stessa a trovare la cosiddetta “mamma del latte”: una donna che aveva partorito di recente e che aveva abbondanza di latte. Risolto il problema del latte nell’intervallo tra una poppata e l’altra la bambina piangeva e Carla non sapeva come far fronte a questo nuovo problema.

Chi da giovane non ha fatto o ricevuto un succhiotto? Era la firma che si scambiavano gli innamorati. A volte si faceva a gara a chi il livido resisteva di più quasi fosse la prova della intensità dell’amore. Quando le ragazze cominciarono a coprirlo con la cipria o fard per non farlo vedere in casa venne meno anche il gioco. Intanto però aveva dato un nome popolaresco alla tettarella di gomma inventata per dare ai bambini piccoli l’illusione di essere attaccati al seno della madre ed evitare che gli stessi si succhiassero il dito (magari sporco). La tetta naturale serviva a legare a doppia mandata la mamma al figlio. Prima che arrivasse la tettarella di gomma come si faceva?

Ed ecco l’invenzione di donna Carmela U PEPIDD: si trattava di una pezzolina sulla quale si spargeva lo zucchero, si avvolgeva e si legava con un filo. Succhiandola dalla estremità dolce i bambini si acquietavano. Solo che bisognava stare attenti a quando lo zucchero si scioglieva tutto il che faceva piangere i poppanti. Bastava immergerlo di nuovo nello zucchero e tutto tornava a posto. L’invenzione piacque ai piccoli e la notizia si sparse in città con un tale successo che la zona attraversata da via Ferrucci diventò U PEPIDD nella indicazione popolare, nome oggi quasi dimenticato.

Passano due generazioni e una pronipote di Carla oggi fa la ginecologa con l’impegno primario a tranquillizzare le partorienti e i loro mariti e soprattutto a portare le partorienti in ospedale.

Nota: durante il covid molte donne sono tornate a partorire in casa per paura dell’ospedale. Diciamo che oggi avviene in condizione di maggiore sicurezza rispetto a una volta. E comunque trattasi di un fenomeno molto limitato e temporaneo.