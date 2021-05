Al via il Maggio dei Libri nella Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino

Sarà la magnifica cornice del chiostro della Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino ad ospitare, dal 24 al 31 maggio, l'iniziativa “Sete di Conosc(i)enza”, organizzata dalla stessa Biblioteca Diocesana in collaborazione con l'Associazione Pasquale Pisani Onlus e il Circolo dei Lettori di Andria, volta a promuovere la lettura e la divulgazione scientifica e che vedrà coinvolti circa duecentocinquanta alunni: primi destinatari di Sete di Conosc(i)enza saranno i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che si recheranno in biblioteca nell'ultima settimana di maggio per l'edizione 2021 di Noi...alla festa del libro organizzata dalla Rete cittadina delle biblioteche scolastiche.

Il progetto prende spunto dalla donazione alla Biblioteca Diocesana, da parte dell'Associazione Pasquale Pisani Onlus, dello “Scaffale Pasquale”, un vero e proprio scaffale dotato di bibliografia scientifica e destinato alle fasce più giovani della popolazione, con lo scopo di instillare il seme della curiosità per la ricerca scientifica nei più piccoli attraverso lo studio, il gioco e l’esperimento, con la speranza che qualcuno di loro possa un giorno dedicarsi con passione alla ricerca scientifica.

L'iniziativa si inserisce nella programmazione nazionale del Maggio dei Libri, la campagna di promozione della lettura del Centro per il Libro e la Lettura e del Ministero della Cultura. L’amore, per i libri, e la passione, per la lettura, sono sempre stati il cuore della campagnae quest’anno, in cui ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema istituzionale scelto prende ispirazione dalle celebrazioni e interpreta alla perfezione sia lo spirito della campagna sia quello delle opere del Sommo Poeta. Amor…sottolinea infatti la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e che è il più autentico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.

"Amor... che move il sole e l’altre stelle", è la declinazione tematica che richiama la concezione dantesca di amore universale, inizio e fine di tutto, i due estremi sui quali l’umanità da sempre si interroga: questo filone è stato pensato per dare risalto a riflessioni non solo di letteratura ma soprattutto di divulgazione scientifica e salvaguardia ambientale, interpretando l’amore come desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda.

Proprio su queste tematiche saranno incentrate le letture, i laboratori e le attività che coinvolgeranno i bambini e le bambine. In particolare si imbatteranno nel mondo dei virus per imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria infanzia, e nel mondo delle api, esseri preziosi e a rischio di estinzione, per scoprire che svolgono un lavoro fondamentale per il nostro pianeta.