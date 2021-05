Scacchi a scuola, un'esperienza di successo per la “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” Copyright: n.c.

È un’esperienza di successo quella degli scacchi a scuola per la “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”.

L’introduzione a scuola della pratica degli scacchi ha portato in pochi a mesi a risultati sorprendenti; difatti nei Campionati Regionali scolastici di scacchi la squadra femminile ha guadagnato un ottimo 2° posto e la squadra maschile ha conquistato il 9° posto. L’ottimo piazzamento è arrivato dalla partecipazione alle gare svoltesi nei giorni 25 e 26 maggio in via telematica con l’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e del Comitato Regionale della Federazione Scacchistica Italiana.

Gli studenti partecipanti, per lo svolgimento del torneo, si sono connessi da scuola attraverso postazioni informatiche opportunamente predisposte.

Il prestigio degli scacchi a scuola sta proprio nella sua doppia valenza: ludico-sportiva e didattico-educativa, un percorso per divertirsi e per pensare attraverso un gioco strutturato e che favorisce lo sviluppo delle abilità cognitive.

L'esperienza si è dimostrata fin dall’inizio uno strumento valido per migliorare le relazioni interpersonali e il clima collaborativo. Nel progetto di scacchi gli alunni hanno dimostrato di gradire le attività proposte, di viverle con molto entusiasmo, miscelando gioco e rispetto delle regole e dimostrandosi abili nella risoluzione di situazioni problematiche.

Ruolo importante in questo percorso ha avuto la prof.ssa Marika Chirulli, referente del progetto scacchi, che ha promosso la pratica del gioco degli scacchi nella comunità scolastica e ha accompagnato gli studenti in un percorso formativo innovativo e di rinforzo delle capacità cognitive e relazionali.