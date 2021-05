“Il viaggio delle emozioni in Misericordia”: si intitola così il Camp Estivo immaginato dalla Confraternita di Misericordia di Andria che animerà l’estate andriese tra pittura, riciclarte, teatro e giochi, dal 21 giugno al 16 luglio. Un Camp Estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni con attività che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13. Tutte le attività saranno svolte all'aperto e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Il Camp Estivo verterà sulla tematica del viaggio alla scoperta delle emozioni, cercando di far viaggiare i bambini anche solo con la fantasia, dopo un lungo anno di restrizioni. Le iscrizioni si chiudono il 14 Giugno. Per info contattare i numeri 3247756715 o 3920673919 mentre è possibile recarsi di persona presso la Casa della Misericordia in viale Istria tutti i pomeriggi.