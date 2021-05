Sono In Movimento è il progetto di Sanofi Genzyme in collaborazione con AISM che nasce per sensibilizzare chi convive con la sclerosi multipla sull’importanza di muoversi: camminare, ballare, fare yoga, pilates, meditare…tutto serve, attiva e tiene in allenamento il nostro cervello, alleato prezioso per poter gestire questa patologia.

«In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla - spiegano dalla scuola - organizziamo per giovedi 27 maggio un workshop con Valeria Salsi, insegnante certificata del metodo Caviardage, a cui hanno partecipato i ragazzi della classe 3 B della scuola accompagnati dalla loro docente di lettere Prof.ssa A.Daniela De Nicolo.

Non sempre troviamo le parole per esprimere i nostri pensieri e sentimenti, con il Caviardage scopriamo la nostra poesia nelle parole già scritte.

I ragazzi durante il workshop hanno interagito e soprattutto hanno capito che significa ascoltare se stessi. Le parole vengono dal cuore ma è importante ascoltare ciò che si muove dentro di noi prima di cercare le parole giuste che esprimano quello che proviamo».

Il workshop si è incentrato sulla tecnica del Caviardage che i ragazzi della scuola hanno già utilizzato. La Dirigente Dott.ssa Francesca Attimonelli sempre attenta a queste tematiche di sensibilità educativa ha spronato i suoi studenti nel comprendere e conoscere profondamente se stessi, come augurio e auspicio per il loro futuro, per la loro vita.