Andria: centro storico un museo a cielo aperto

Il centro storico andriese ha (aveva) le caratteristiche di un museo d’arte varia a cielo aperto. Si è avuto però sempre una certa titubanza a portare un turista in visita (o gli stessi andriesi) per le sorprese che si potevano (possono) trovare sia dal punto di vista igienico sia dal punto di vista sociale, nonostante l’impegno degli abitanti sia a tenere pulito l’accesso alla propria abitazione e le aree circostanti, sia a favorire la quiete attraverso un complesso di comportamenti amichevoli se non familiari. Il disagio era causato dall’incauto spopolamento causato dalla carenza di servizi. Il vostro narratore ricorda ancora la gioia dei residenti quando fu portata finalmente l’acqua e la fogna eliminando l mnzgniur.

In quella ragnatela di viuzze è (era) sparsa a piene mani l’arte che nei secoli i nostri artigiani hanno saputo creare e tramandare a noi: basta osservare l’armonia delle tante modeste costruzioni e gli sparsi palazzotti signorili con gli stemmi prodotti dai nostri artigiani del marmo, i balconi che rivelano la ricchezza dei nostri artigiani del ferro ecc. ecc. Quell’artigianato che veniva richiesto anche fuori città.

Fino a qualche decennio fa quelle stradine e vicoletti testimoniavano una vita comunitaria intensa che teneva unito il corpo sociale e non rendeva necessaria la presenza delle forze dell’ordine perché ognuno si faceva garante del bene di tutti. Ovviamente c’erano delle eccezioni ma queste venivano riportate all’ordine dagli stessi abitanti. Anche le feste erano eventi comunitari: durante il mese di maggio gli abitanti trasformavano i diversi rioni in una grande cattedrale a cielo aperto per la consuetudine vissuta molto intensamente di riunirsi intorno alle decine di edicole rivestite a festa per pregare insieme e invocare la protezione della Madonna. Immaginate come poteva apparire il fermento delle persone che con la sedia in mano si riunivano intorno alle varie edicole per pregare e per raccontare. Anche così si faceva comunità.

A queste usanze ci teneva in modo particolare don Michele Doria, parroco storico della chiesa di san Francesco, un sacerdote abituato a vivere in mezzo alla gente, di cui conosceva tutto e di tutto si preoccupava: non a caso fu il primo a trovarsi accanto alle sorelle Porro agonizzanti in mezzo alla strada. Il suo dinamismo e la sua frequentazione dei palazzi religiosi e civili lo portò a essere partecipe della creazione di tante opere di carità a cominciare dall’oasi di san Francesco di fronte alla chiesa e all’opera Bonomo a Castel del Monte. Saliva i palazzi aristocratici ed entrava nelle modeste abitazioni del centro storico con la stessa naturalezza. Quando saliva era per chiedere, quando entrava era per distribuire.

In via Tesorieri, nella rientranza di un palazzo, si trova(va) un quadro della Madonna dei Miracoli di grande valore artistico e storico. Collocato in una nicchia di pietra il quadro contiene un dipinto ad olio antico di un paio di secoli almeno, chiuso con i suoi addobbi floreali da una vetrata che lo protegge mentre all’esterno una mensola di pietra raccoglieva altri fiori artificiali e freschi con una lampada votiva alimentata ad olio. Le donne, soprattutto le più anziane, ne curavano la manutenzione.

Per la festa del Sacro Cuore a giugno mons. Doria effettuava una partecipata processione che raggiungeva quella edicola che per la circostanza era stata addobbata con tovaglietta ricamata, fiori freschi, candele e quant’altro poteva rendere solenne la circostanza. La processione si fermava davanti alla edicola per le preghiere di rito e poi rientrava in parrocchia. I canti religiosi risuonavano nelle case e tutti venivano coinvolti ed emozionati grazie anche alla calda oratoria di quel dotto sacerdote dalla voce profonda.

Comincia poi a diffondersi la droga tra i giovani e il centro storico assume un aspetto diverso. Gli angoli bui, le stradine strette, le molteplici vie di fuga cominciarono ad attirare gruppi sempre più numerosi. Il primo effetto fu quello di rinchiudere in casa gli abitanti non appena cominciava ad imbrunire. La cosa che sconcertò in modo particolare gli abitanti della zona fu vedere questi ragazzi utilizzare la lampada ad olio posta davanti alla Vergine per riscaldare in un cucchiaio il miscuglio di sostanze che li portavano allo sballo. Era il momento del boom economico, i ragazzi con il nuovo benessere si consentivano di avere denaro in tasca e soprattutto non erano più costretti ad andare subito a lavorare. Chiamare le forze dell’ordine non era facile, soprattutto quelle che nelle ore serali non erano reperibili.

La gente del posto cominciò a porsi il problema se spegnere quel lume ad olio che rappresentava la vita della loro Fede o cacciare tutte le sere i ragazzi da quelle parti. Ci provarono gli uomini ma ogni sera era un cattivo sangue fino a quando nel corso di un dissidio più violento del solito la lampada andò in frantumi. Le donne, che nella loro semplicità pensavano giustamente che la Madonna seguisse la loro vita passo passo, interpretarono l’evento in senso positivo: niente lume acceso pur di scoraggiare i giovani da quegli assembramenti. Probabilmente molte altre lampade devozionali furono spente.

La vita all’interno del centro storico cominciò a deragliare: quelle stradine che soprattutto la domenica profumavano del ragù che le donne preparavano per il pranzo festivo la sera cominciavano ad esalare altri profumi. Quelle stradine dalle porte sempre aperte che davano la sensazione di una grande famiglia, cominciarono ad essere deserte per paura. L’espandersi disordinata della città, promosso dall’abusivismo edilizio, aveva lasciato nel centro storico una popolazione prevalentemente adulta se non anziana incapace di difendersi dai più giovani mentre le case vuote venivano occupate dai migranti. Non pochi tentativi sono stati fatti per riportare tranquillità e serenità in quelle stradine, sono sorti persino comitati spontanei per sollecitare le autorità a risolvere i problemi con scarsi risultati purtroppo.

Poi si pensò che era possibile ravvivare il cuore di Andria con attività economiche. Ma senza uno studio del territorio e un progetto in testa e il risanamento degli immobili abbandonati minacciando anche i proprietari di esproprio (come si fece per la parte iniziale di Pendio san Lorenzo con risultati positivi) si è riportato, ampliandolo, solo il caos. Sui social sono frequenti le lamentele dei cittadini e delle istituzioni anche per la mancanza di sevizi igienici pubblici.

Gli eventi delle ultime settimane (dalla rissa con le forze dell’ordine all’episodio della donna “il cui stato di salute è noto a tutti”) sono il segno di una degenerazione urbana e morale che deve richiamare l’attenzione di tutti, qualunque sia il grado di responsabilità verso il bene pubblico. Non serve la ricerca delle responsabilità quando si è chiamati ad agire. Io non so se la colpa sia dei giovani o di chi è preposto alla vigilanza o della carenza di servizi o, molto più semplicemente, dell’assembramento che si crea senza gli opportuni presidi di controllo. L’importante è che qualsiasi piano di rigenerazione urbana non può non cominciare dal cuore pulsante della città se si vuole lavorare per il bene comune e attirare turisti in città anche nelle ore serali.

Senatores probi viri, senatus mala bestia dicevano gli antichi romani. Abbiamo ancora famiglie solide, abbiamo una rete di strutture educative civili e religiose, pubbliche e private da fare invidia alle altre città per cui posso azzardare nel dire che i nostri ragazzi sono prevalentemente sani. Dobbiamo non permettere loro di sbandare quando cercano giustamente di stare insieme.