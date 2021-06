Cominciata ieri (1 giugno) nella Chiesa di S. Maria di Porta Santa il percorso della “Tredicina a S. Antonio”, la caratteristica devozione antoniana che per 13 giorni prepara spiritualmente i fedeli alla Festa del Santo.

La devozione a S. Antonio coltivata in questa rettoria, ha più di un secolo di vita. Negli anni ’40 fu realizzata la nuova statua che ancora oggi è oggetto di venerazione e fu fusa l’attuale campana dedicata a S. Antonio. Fino agli anni ’80, prima del restauro della Chiesa, l’altare di S. Antonio aveva un ricco parato, e 13 lampade di argento sul fronte ad indicare una forte e sentita devozione.

Attualmente la rettoria di S. Maria di Porta Santa è curata dalla comunità parrocchiale di S. Agostino.

«In questo cammino spirituale - commenta don Vito Gaudioso - ritroveremo i luoghi vissuti dal Santo e i suoi pensieri, cercando l’ispirazione giusta per cambiare il futuro. Ad ogni tappa approfondiremo un tema a lui molto caro: dall’economia alla giustizia, dalla cura del creato all’accoglienza degli ultimi… Saranno momenti per riflettere, per capire e per pregare. Sui Passi di Antonio - Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune».

Il programma:

2 Giugno: Antonio, predicatore che libera dalle paure.

3 Giugno: Montepaolo: Antonio davanti alla Parola di Dio.

Ore 20.00: adorazione eucaristica comunitaria

4 Giugno: I Venerdì - Assisi, “Capitolo delle stuoie”: Antonio incontra Francesco

Ore 17,00- 18,15: Adorazione eucaristica

Ore 20,00 Adorazione eucaristica comunitaria presieduta dal Vescovo, mons. Luigi Mansi con tutti gli adoratori dell’ Adorazione perpetua

5 Giugno: La missione. Antonio al servizio del Vangelo, che annuncia instancabilmente lungo le strade del mondo.

6 giugno: Domenca del “Corpus Domini”

7 Giugno: Antonio paladino della giustizia: affronta con coraggio il tiranno Ezzelino da Romano.

8 Giugno Antonio e la sua intimità con il creato: sceglie come dimora una casetta su di un noce.

9 Giugno: Antonio e la sua interpretazione francescana dell’economia.

10 Giugno: Antonio privilegia le periferie del suo tempo: quelle geografiche e, soprattutto, quelle esistenziali:

Benedizione dei bambini- mandato agli educatori dell’ oratorio estivo- ringraziamento per i catechisti dell’ Iniziazione Cristiana

11 Giugno: S. Cuore - Nel silenzio dell’eremo Antonio perfeziona la vocazione francescana

Ore 17,00 – 18,15 Adorazione eucaristica – Eucarestia e rinnovo della consacrazione delle zelatrici del S. Cuore di Gesù

12 Giugno: - Transito – Giornata del suffragio

13 Giugno: Domenica - S . Antonio

Eucarestia ore 7,30 – 8,30 – 10,30 – 19,00

Al termine di ogni celebrazione benedizione del pane della carità di S. Antonio.