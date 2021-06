Ricordando Francesco Di Niccolo, un concorso in suo onore a 10 anni dalla scomparsa

In occasione del decennale della scomparsa di Francesco Di Niccolo (Andria, 30 luglio 1979 - 8 marzo 2011), poeta, saggista, filosofo, autore teatrale, giornalista andriese, la famiglia Di Niccolo, la Rete social artistico-culturale Artistica-menti Andria, la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”, il MEIC (Movimento Culturale di Impegno Ecclesiale della Diocesi di Andria), il Centro culturale “Le Muse”, promuovono il concorso a tema: "L’Amore nell’era Covid-19" per la scuola secondaria di secondo grado della città di Andria.

Il concorso è suddiviso in tre sezioni:

- poesia inedita con foto;

- articolo giornalistico inedito con foto;

- testo argomentativo di filosofia inedito con foto

(Le foto non sono obbligatorie).

Ad ogni categoria saranno abbinati tre premi per i primi tre classificati, messi in palio dalla famiglia, da associazioni e imprenditori locali. E una menzione speciale -con due riconoscimenti- sarà riservata alla migliore fotografia correlata alla poesia, all’articolo, o al testo argomentativo di filosofia.



La cerimonia di premiazione finale si terrà – si auspica- a fine luglio e si avvale del patrocinio della Diocesi di Andria-Ufficio Comunicazioni Sociali, del Circolo della Stampa BAT, dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, del Comune di Andria.

Il tutto avverrà all’interno di una serata-evento all’aperto, compatibilmente con le disposizioni governative nazionali e regionali riguardanti il Covid-19.



Obiettivi del concorso:

- sensibilizzare alla conoscenza di figure di spicco e autori locali tra gli studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado;

- rendere omaggio alla memoria di un giovane precocemente strappato alla vita;

- motivare gli studenti all’impegno extradidattico al tempo della DAD;

- stimolare l’avvicinamento alla scrittura e al testo poetico;

- tradurre le emozioni anche in immagini;

- trasmettere segnali di speranza e fiducia per un settore in crisi come quello culturale e artistico.

"Nei suoi versi fragili e traslucidi -scrive il prof. Paolo Farina- [Francesco di Niccolo] rincorre promesse che illudono, attese che cesellano, partenze che demoliscono". È questo in sintesi il messaggio straordinario della poetica del giovane Di Niccolo.

REGOLAMENTO CONCORSO ANNO 2021



Art. 1

Modalità di partecipazione

Il concorso prevede n.9 premi (tre per ogni sezione, da assegnare ai primi tre classificati) e n.2 riconoscimenti per la migliore fotografia corredata al testo. Per un totale di n.11 premi.

Per tutte le sezioni è prevista la partecipazione di soli studenti, dal primo al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado di Andria (14-19 anni).

Ciascun concorrente può partecipare a qualsiasi sezione, ma comunque presentando una sola opera.

Il tema previsto è “L’Amore nell’era covid-19”. Amore che Francesco Di Niccolo non ha vissuto in pienezza nella sua breve vita -31 anni- a causa della sua fragile condizione fisica. L’amore nella sua massima accezione, cantato in tutte le forme, ma con particolare attenzione alla donna e al mondo femminile, alla sua grazia e armonia, per rendere omaggio ad un testimone di dolcezza, leggerezza, eleganza, ironia, sofferenza, fragilità, cultura, sensibilità, stile, discrezione, lealtà, entusiasmo, profondità di sentimenti, idee e progetti artistici.

Art. 2

Tempi e modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione va inviata entro il 30 giugno 2021, contestualmente all’opera, all’indirizzo di posta elettronica bibliodiocesiandria@libero.it con oggetto: Candidatura Concorso Di Niccolo

La domanda dovrà contenere:

• generalità dell’autore: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono e recapito di posta elettronica, Istituto di appartenenza e classe di frequenza;

• titolo del testo con l’indicazione della sezione prescelta;

• autorizzazione al trattamento dei dati personali (art 13 e 23 del D. LGS n.196/2003).

• Liberatoria foto, allegato

Gli elaborati accompagnati dalla domanda di partecipazione dovranno pervenire dal 10 aprile al 30 giugno 2021 e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

• essere scritti in lingua italiana;

• non superare i 5.000 caratteri, compresi gli spazi, per quanto concerne l’articolo e 7.000 per quanto concerne il testo argomentativo di filosofia;

• non superare i 30 versi per quanto concerne la poesia;

• formato digitale foto 20x30 cm a 300 dpi (pixel/pollice .jpg). Nel formato cartaceo 15x20 centimetri (formato cartolina stampe fotografiche). Non sono ammessi video.

Le opere pervenute oltre la scadenza del 30 giugno 2021 o difformi da quanto previsto nel presente regolamento non saranno ammesse.

I candidati dovranno inviare:

- i componimenti e articoli esclusivamente in formato elettronico(formato Word, carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea singola) all’indirizzo email sopraindicato allegando, in files separati, le foto in formato .pdf o .jpg

- la scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata.

I componimenti devono essere firmati.

Ogni candidato riceverà dalla segreteria, entro dieci giorni successivi alla ricezione del materiale una e-mail di riscontro con la conferma dell’ammissione al Premio e della corretta iscrizione. Le adesioni non conformi a quanto previsto nel seguente regolamento e non regolarizzate entro i termini di scadenza non saranno prese in considerazione.

Art. 3

Commissione e segreteria tecnica

Tutte le opere, in maniera del tutto anonima, saranno esaminate da una Commissione di esperti. La giuria sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione.

I premi saranno assegnati ai componimenti poetici, agli articoli e ai testi liberi di filosofia che si distingueranno per la qualità linguistica, lo stile letterario, ma soprattutto per i contenuti originali e l’attinenza al tema.

Il giudizio e le decisioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.

Art. 4

Premi

Per ognuna delle tre sezioni di partecipazione i premi sono così costituiti: primo classificato valore commerciale 350 euro, secondo classificato valore 250 euro, terzo classificato valore commerciale 150 euro. Per i due riconoscimenti per la migliore fotografia corredata al testo sono previste una targa e una stampa digitale. Per un totale di n. 11 premi.

In vista della cerimonia di premiazione saranno resi noti coloro che hanno messo a disposizione i premi: in denaro, buoni libri, tecnologia informatica, libri pubblicati da Francesco Di Niccolo, buoni viaggio culturali, tele pittoriche.

Art. 5

Informazioni e comunicazioni

Comunicazioni sempre aggiornate del concorso saranno disponibili tramite il sito della Biblioteca Diocesana di Andria “S. Tommaso D’Aquino”e sulle pagine Facebookdella Biblioteca e di Andria Artistica-menti; se necessario saranno inviate ad ogni candidato.



Art 6

Altre indicazioni

L’organizzazione potrà riprodurre i testi vincitori, integralmente o in parte sui propri siti o pagine social di riferimento, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso.

L’autore resta proprietario dell’opera.



Art7

Responsabilità e privacy

I candidati accettano le disposizioni regolamentari del presente bando e garantiscono l’originalità dei testi presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle opere, esonerando l’organizzazione per eventuali ipotesi di plagio.

Ai sensi del DL 196/2003, il Comitato organizzatore dichiara che il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e diffusione del premio e all’invio di eventuali informative su iniziative future da parte dei promotori.



Art8

Disposizioni finali

Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare al bando, in corso di validità, ogni utile variazione; delle modifiche sarà data ampia pubblicità sempre attraverso i mezzi di comunicazione







Note biografiche

Chi era Francesco Di Niccolo

Nato ad Andria il 30 luglio 1979, affetto da atrofia spinale, si era laureato in filosofia all'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ha collaborato con il Centro di promozione Le Muse di Andria, socio dell'Accademia di lettere e arti Armonia delle Muse, collaboratore Ibiskos Editrice, membro della redazione del giornale Insieme della Diocesi di Andria e del mensile cittadino La Catuma. Autore e drammaturgo nell'associazione teatrale Il teatro di Puck, fondatore, autore e drammaturgo,con Domenico Tacchio,della compagnia teatrale Teatro sospeso, consulente editoriale ETET edizioni Andria. Ha pubblicato saggi, volumi di poesie, e diversi lavori teatrali. Muore per una polmonite l’8 marzo 2011.